Lo scorso 4 agosto Meghan Markle ha compiuto 40 anni e per la prima volta dopo il parto della secondogenita Lillibet è tornata a mostrarsi in pubblico. Lo ha fatto a sorpresa e proprio in occasione del suo compleanno, che ha festeggiato pubblicando sul sito della fondazione Archewell un video con cui ha lanciato ‘40×40’, un’iniziativa che vuole “aiutare le donne a tornare a lavoro” dopo la pandemia.

Bellissima in total white e seduta sulla scrivania ‘presidenziale’, Meghan Markle ha presentato la nuova iniziativa che vede coinvolta anche una sua amica: la star di Hollywood Melissa McCarthy, che è celebre soprattutto per il ruolo di Sookie in Una mamma per amica. “È il mio 40esimo compleanno e ho un’idea. Dato che compio 40 anni chiedo a 40 amici di dedicare 40 minuti del loro tempo a fare da mentore a una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro”, ha spiegato nel video l’ex attrice di Suits.

Meghan Markle, lo ‘smacco’ nel giorno del suo compleanno

Nel video, pubblicato sul profilo social ufficiale della fondazione lanciata col marito, il principe Harry che per la cronaca fa anche capolino dalla finestra, Meghan Markle illustra tutte le sue preoccupazioni per gli effetti che la pandemia ha avuto sulle donne e legge una lunga lettera aperta in cui racconta la genesi del progetto e si dice “colpita dal fatto che il tempo è tra i nostri doni più grandi ed essenziali”.





Poi Meghan Markle fa una richiesta ai fan: un po’ del loro tempo come regalo di compleanno. Da qui la preghiera di pubblicare su Instagram una poesia dedicata al suo nuovo progetto. Ma questa sua richiesta, come fa notare il Daily Express, è praticamente caduta nel vuoto: solo duecento utenti si sono impegnati per lei nel comporre le rime, scrive Vanity Fair.

Insomma, più che poesie Meghan Markle ha ricevuto un vero e proprio ‘smacco’ (oltre che critiche per gli accessori di lusso come la costosissima coperta di Hermès appoggiata alla sedia). Forse, nonostante un video studiato nei minimi dettagli e almeno all’apparenza sembrava tutto perfetto qualcosa non deve aver funzionato visto che la moglie di Harry è riuscita a convincere solo duecento persone a dedicarle un po’ di tempo per appoggiare il suo nuovo progetto.