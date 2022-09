“Non doveva”. Meghan, dettaglio vietato. Al funerale della regina è stata l’unica a farlo

La gaffe di Meghan Markle al funerale della regina Elisabetta. Lunedì 19 settembre l’ultimo saluto alla sovrana più longeva del Regno Unito, scomparsa giovedì 8 settembre al castello di Balmoral, residenza estiva scozzese a cui la monarca era molto legata.

I funerali solenni si sono svolti nell’abbazia di Westminster, quindi il feretro, accompagnato a piedi dai membri della famiglia reale attraverso Londra, ha raggiunto Wellington Arc, per poi essere trasportato al castello di Windsor, dove la sovrana è stata sepolta accanto al marito, il principe di Edimburgo Filippo, ai genitori e alla sorella Margaret.





La gaffe Meghan Markle ai funerali della regina mostra le braccia

Alla cerimonia di sepoltura ha partecipato la sua famiglia più stretta. Nella Cappella commemorativa, oltre al principe Filippo, come detto, sono sepolti anche il padre di Elisabetta, re Giorgio VI, sua madre, la la regina madre, e sua sorella, la principessa Margaret.

Durante i funerali, Meghan Markle e il principe Harry, già al centro del dibattito dopo l’addio alla Corona , sono stati seguiti passo dopo passo da fotografi e osservatori durante la cerimonia funebre della defunta sovrana. Visibilmente commossa sua moglie, che si è asciugata una lacrima, gesto molto criticato sui social con meme e battute ironiche su una candidatura agli Oscar come migliore interpretazione.

Meghan Markle è stata protagonista di una gaffe che ovviamente ha fatto chiacchierare i tabloid britannici. Non è passato inosservato l’outfit scelto dalla moglie di Harry per partecipare al funerale della regina Elisabetta II. La Markle è andata contro il dress code mostrando le braccia nude e non indossando la veletta nel cappello, simbolo di lutto indossato invece dalle altre donne dalla casa reale. A nessuna donna è permesso scoprire la pelle durante un funerale di Stato ma anche questa volta la moglie di Harry è andata controcorrente.

