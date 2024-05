Kate Middleton, l’ultima notizia e l’affetto dei sudditi. Recentemente si è tornati a parlare della principessa del Galles in merito alle sue condizioni di salute. Dopo i tanti dubbi sulla sua malattia è stata lei stessa a rivelare in un video di avere un tumore. Ovviamente l’annuncio ha destato clamore e tanta preoccupazione anche perché arrivata a poco tempo dalla notizia del male che ha colpito anche Re Carlo III.

Un momentaccio per la Casa Reale, aggravato dai rapporti non certo idilliaci tra il principe Harry e il resto dei familiari. Sembrava che le condizioni particolari potessero spingere verso un riavvicinamento tra le parti, ma così non è stato. Qualche giorno fa sono uscite alcune indiscrezioni terribili su Kate Middleton: “Ha perso 15 chili, è irriconoscibile“. Adesso arrivano altre voci sul suo conto.

Kate Middleton fuori Buckingham Palace con William e i figli

Kate Middleton ha fatto sapere che non sarà presente al Trooping The Colour, importante evento ufficiale in cui si festeggia con una parata militare il compleanno di Re Carlo III d’Inghilterra. Una notizia che ha fatto preoccupare i sudditi mentre si moltiplicano le voci sul suo stato di salute. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una segnalazione che fa ben sperare.

Kate Middleton starebbe in via di miglioramento. Tanto da poter uscire fuori da Kengsinton Palace insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis per fare una passeggiata e non solo. La principessa è infatti stata avvistata in giro, non lontano da Windsor, mentre passeggiava con la sua famiglia.

Per il momento Kate, che si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva, non tornerà ai suoi impegni pubblici, ma sta seguendo tutti i progetti in “smartworking”. Intanto i sudditi, che la adorano quasi quanto hanno amato Lady D, continuano a farle sentire il loro sostegno: “Riceviamo decine di migliaia di messaggi ogni giorno – ha rivelato un funzionario della Court Post Office che smista la posta dei reali – Siamo rimasti davvero toccati dall’affetto della gente”.

