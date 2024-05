Le notizie sulla salute di Kate Middleton continuano a rincorrersi. Notizie che fanno gelare il sangue e che non lasciano presagire nulla di buono. Solo pochi giorni fa Kensington Palace aveva dato aggiornamenti sull salute di Kate. In una nota ufficiale poi affidata alla BBC la casa reale faceva sapere che: “La principessa non tornerà ai suoi doveri fino a quando i medici non le daranno il via libera. Quest’anno non ha partecipato ad alcun impegno pubblico”.

>> “L’amore della vita”. Uomini e Donne, Matteo Ranieri di nuovo felice: è con lei che dimentica Valeria Cardone

Un tempo imprecisato ma che potrebbe non essere vicino. La data più vicina sembra quella del prossimo settembre, ma Kate potrebbe non farsi vedere fino al 2025. Secondo El Nacional negli ultimi mesi Kate Middleton ha subito una significativa perdita di peso.





Kate Middleton, il principe William teme possa morire

“Sarebbe infatti dimagrita di ben 15 chili. Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l’ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il Principe William e tutta la royal family”. William, soprattutto, sarebbe molto molto preoccupato.

Il National Enquirer scrive chiaro e tondo che “il principe William teme che possa morire”. Il marito, ovviamente, è sempre al fianco di Kate Middleton, alternando la vita familiare a pochi eventi pubblici. Secondo il sito di gossip Radar Online, Kate soffre di stanchezza, nausea e altri effetti collaterali della chemio preventiva.

Il trattamento, formalmente noto come chemioterapia adiuvante, è un ciclo di farmaci antitumorali somministrato per assorbire eventuali cellule tumorali che potrebbero rimanere nel corpo dopo il trattamento primario del cancro, che di solito è la rimozione chirurgica di un tumore.