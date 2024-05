Buckingham Palace è stato inondato di “decine di migliaia” di cartoline e regali di guarigione per la guarigione della principessa del Galles. Kate Middleton è in cura da gennaio per un tipo di cancro non ben specificato e ovviamente i sudditi sono in ansia per le sua condizioni di salute. Nell’annuncio arrivato a febbraio con un video mandato in onda dalla BBC, la moglie di William aveva parlato di una diagnosi di un tumore e della chemioterapia preventiva.

Una notizia che ha scioccato il mondo intero, arrivato poco dopo la diagnosi, sempre di cancro, del re Carlo III. In questi giorni il palazzo reale ha confermato che Kate Middleton resterà a casa fino a quando i medici non le daranno l’ok per riprendere la vita pubblica e gli impegni e ovviamente, dopo questo annuncio, in tanti si sono chiesti quali siano davvero le sue condizioni.

Kate Middleton, secondo l’esperto Vittorio Sabadin la principessa ”sta molto male”

Ma come procede la vita dei reali inglesi? Come sta la principessa Kate? A svelare qualche indiscrezione ci ha pensato Vittorio Sabadin, uno dei massimi esperti della Royal Family inglese, all’agenzia Adnkronos. L’esperto ha parlato anche di re Carlo III e ha spiegato che, nonostante la malattia, il sovrano non abdicherà in favore del figlio William. Il motivo è semplice, Carlo ha avuto come esempio la madre Elisabetta II e il nonno Giorgio VI. “Grande impegno, dedizione assoluta. Purtroppo però a mio avviso il 2024 rimane ’un annus horribilis’”, ha detto Sabadin all’Adnkronos.

Sull’idea di una monarchia snella e ridotta del re Carlo, Vittorio Sabadin ha commentato che oggi, soprattutto dopo la malattia della nuora Kate, è difficile far fronte a tutti gli impegni. “Dei 13 ’royals’ in attività 9 hanno più di 70 anni. L’Inghilterra ama i Windsor e la monarchia. Bisogna però, a mio avviso, cominciare a parlare di più alle nuove generazioni di inglesi”, ha spiegato.

E si è visto anche in questi giorni, in occasione del tradizionale Garden party, quando il principe William ha voluto accanto le principesse Beatrice e Eugenia, i figli della principessa Anna, Peter Philips e Zara Tindall, quest’ultima con il marito Mike Tindall. “Purtroppo, l’assenza di Kate pesa e si sente – ha spiegato ancora l’esperto della royal family – È veramente la principessa delle fiabe. Una figura iconica presente in tutte le monarchie, giovane, bella, carismatica con un fascino ineguagliabile. Della principessa del Galles non sappiamo più nulla, possiamo solo intuire che sta molto, molto male“.

Parole, quelle dell’esperto Vittorio Sabadin, che confermano quelle della casa reale sull’assenza di Kate dagli impegni pubblici fino all’ok dei medici. Una fonte anonima ha parlato di ottobre, ma nulla di ufficiale, anche se quel che è certo è che della principessa non c’è nessuna traccia. Beatrice, la figlia di Sarah Ferguson e del principe di York, l’ultimogenito della regina Elisabetta II, Andrea, dovrebbe prendere il suo posto negli eventi pubblici e come scrive il Times: “Potrebbe essere il sostegno in più di cui la famiglia ha bisogno”.