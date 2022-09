Nel corso dei funerali della regina Elisabetta, gli occhi del mondo si sono concentrati anche su Charlotte e George, i figli di William e di Kate Middleton. In particolare, le telecamere hanno posto l’accento su un gesto della principessa, che ha iniziato a sussurrare qualcosa a suo fratello. Immediatamente si è cercato di comprendere cosa gli abbia detto in quei frangenti e gli organi di informazione inglesi sembra che siano giunti alla verità. Un gesto sicuramente bellissimo della bambina.

Ovviamente, essendosi trattato di un evento seguito in tutto il mondo, nessun dettaglio sui funerali della regina Elisabetta è potuto passare inosservato. E quel dialogo tra Charlotte e George è stato visto da miliardi di spettatori. Inoltre, polemiche sono scoppiate per il gesto di Harry, che avrebbe fatto un affronto al padre, re Carlo III. Durante l’esecuzione dell’inno nazionale God Save The King, ha deciso di non cantare e in tanti lo hanno considerato una mancanza di rispetto verso il sovrano del Regno Unito.





Funerali regina Elisabetta, cosa ha detto Charlotte a George

Nell’abbazia di Westiminster, teatro dei funerali della regina Elisabetta davanti a tutte le principali autorità del mondo oltre alla presenza della famiglia reale, c’erano anche Charlotte e George. La secondogenita di William e Kate ha iniziato all’improvviso a sussurrare qualcosa alle orecchie al fratello maggiore. Quest’ultimo l’ha ascoltata con grande attenzione, ma non si era capito fin da subito cosa avesse potuto dirgli. Ora, pare che ci sia la quasi assoluta certezza del motivo di quel comportamento.

Tutti sono rimasti piacevolmente colpiti dall’atteggiamento avuto da Charlotte e George, estremamente rispettosi nel corso delle esequie della bisnonna. Tornando alle presunte affermazioni della bimba, sembra che abbia voluto ricordare a suo fratello una cosa molto importante. Gli ha detto di chinare il capo, nel momento in cui sarebbe passato la bara della regina Elisabetta per rispettarla. Quindi, un gesto fraterno molto suggestivo, che ha emozionato i sudditi e le persone che seguivano l’evento nel mondo.

Non sono mancate reazioni divertenti da parte di alcuni utenti italiani, che su Twitter hanno scritto: “Gli inciuci di Charlotte al funerale voglio saperli anch’io”, “Charlotte è me ahahahah”, “Sta palesemente giudicando l’outfit di qualche sua coetanea”. Ma poi anche l’ipotesi giusta: “Gli ha detto: ‘Quando arrivano davanti alla macchina, devi chinare il capo”.

“Tutto il mondo ha visto”. Harry, il gesto clamoroso contro il padre ai funerali della regina