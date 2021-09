Elisabetta Gregoraci era attesissima alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia e non ha deluso le aspettativa. Brilla come una stella, incanta come una principessa delle fiabe sul red carpet di Venezia 78. E si prende tutta la scena davanti ai fotografi, nonostante la concorrenza. Perché a Venezia ci sono un’infinità di dive, internazionali e non, ma Elisabetta Gregoraci era tra le più attese.

L’arrivo in Laguna per la ex signora Briatore, 41 anni, è in corto. Nel dettaglio, ha scelto un mini-dress spiritoso su cui sono stampate grandi note musicali e pentagrammi firmato Genny. Mette le sue gambe toniche e snelle in primo piano, così come i sandali col tacco altissimo di Givency. Altra ‘chicca’ gli occhiali da sole: firmati Chanel e decorati con le iconiche perline bianche simbolo della Maison. Ma per la serata il cambio d’abito è stato all’insegna dell’eleganza.

Elisabetta Gregoraci principessa a Venezia

Se per l’arrivo a Venezia Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto un look sbarazzino e divertente, sul red carpet vuole essere impeccabile e lasciare tutti a bocca aperta. E ci è riuscita perché, cambiato radicalmente stile, ha indossato un abito da vera principessa. Ha scelto una creazione dello stilista Mario Dice, che aveva già firmato lo scintillante abito a sirena con dettagli cut-out indossato a Cannes 2021.





Per Venezia 78, invece, Elisabetta Gregoraci ha puntato su un look diverso, più raffinato e delicato. E quando ha sfilato con l’ampio vestito azzurro tenue con tocchi di glicine di Mario Dice, che è un vero trionfo di organza, ha lasciato tutti a bocca aperta. Immancabile lo strascico, accessori preziosi (orecchini e collier di diamanti, con l’aggiunta di diversi bracciali ai polsi) e beauty, chiaramente.

L’abito in organza, con lungo strascico pieghettato, è caratterizzato sul corpetto e lateralmente un’arricciatura che ricorda la corolla di una rosa. Impeccabile anche l’acconciatura: Elisabetta Gregoraci ha lasciato i capelli lunghi sciolti, portati lisci con una semplice una riga in mezzo.