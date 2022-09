Come è morta la regina Elisabetta. Giovedì 8 settembre la più longeva sovrana del regno britannico e la seconda al mondo dopo il re Sole – che però venne incoronato all’età di cinque anni – è scomparsa all’interno del castello di Balmoral, in Scozia, luogo del cuore e meta delle estati insieme al principe consorte Filippo.

L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti dopo le 18,30 con un comunicato diffuso tramite i social e il sito della casata di Windsor e dalla BBC: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”. Da quel momento è stato attivato il London bridge, il protocollo redatto negli anni Sessanta in caso del decesso della regina Elisabetta II. Poche ore prima Buckingham Palace aveva diffuso un comunicato sul peggioramento delle condizioni di salute della regina. Poi ore di attesa, fino a quando è stata comunicata la notizia della morte della regina Elisabetta.





Come è morta la regina Elisabetta: “Malattia periferica vascolare”

Dopo la notizia, i principi Anna, Andrea ed Edoardo, sono arrivati in aereo da Londra assieme al principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, poco prima al capezzale della sovrana erano arrivati Carlo e Camilla. Harry, invece, ha raggiungo il castello di Balmoral una ventina di minuti dopo l’ufficializzazione della notizia. Ma come è morta la regina Elisabetta?

La domanda che tutti si pongono adesso è ”Come è morta la regina Elisabetta?”. Nell’ottobre 2021, per motivi di salute, la regina aveva annullato i viaggi in Irlanda del Nord e Glasgow per il vertice della COP26 e aveva saltato anche l’apertura del Parlamento. Per il Giubileo di Platino era apparsa in forma per la sua età, 96 anni, e il 6 settembre durante la nomina del primo ministro, Liz Truss, a Balmoral, gli osservatori reali si sono soffermati sulle mani della sovrana, apparse contuse.

Secondo il dottor Deb Cohen-Jones, citato dal Mail, la regina Elisabetta potrebbe essere morta a causa di una malattia vascolare causata dall’età avanzata: “Una prova di una malattia vascolare periferica, un disturbo della circolazione sanguigna che provoca il restringimento, il blocco o lo spasmo dei vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello”.

