“Che prezzi!”. Chiara Ferragni, la nuova collezione scuola: quanto costano diari, matite e astucci

Dopo numerose collaborazioni, Chiara Ferragni lancia la collezione per la scuola in collaborazione anche con Pigna. Quaderni, diario, astucci e tanti altri accessori realizzati per le più esigenti che andranno a ruba tra gli ammiratori dell’estetica dell’imprenditrice digitale, allegra e coloratissima.

Gettonatissimo il diario agenda fluffy con copertina morbidissima al tatto e la penna coordinata. La liea è caratterizzata da colori brillanti, glitter, disegni pop e l’iconico logo a forma di occhio. La nuova linea scolastica allegra e super colorata è già disponibile per l’acquisto online e nei negozi per rendere super fashion il ritorno tra i banchi. E ancora gli astucci di silicone logo Eyelike in rilievo con dettagli colorati, perfetti per contenere e conservare molto altro, dal make-up ad altri piccoli oggetti o penne, evidenziatori e matite.





Chiara Ferragni scuola, quanto costa la nuova collezione

Disponibili in più colori e dal design accattivante e fashion. Della collezione fa parte anche il set per la scrittura coordinato, composto da righello temperino e matita con iconico logo Eyelike. Tra nuovi pezzi della collezione Chiara Ferragni per Pigna delle chicche per gli appassionati di cancelleria come le gomme ispirato al mondo di Chiara Ferragni.

Tra i motivi raffigurati, anche l’adorabile cagnolina Matilda e la penna multicolor con l’inchiostro profumato, un classico per la scuola perfetto per tutti, per tornare un po’ bambini. Ma vediamo i prezzi. l’Agenda Fluffy costa 24,90€ e l’Agenda Pocket (che costa 19,90€). L’Astuccio/Pochette, disponibile in 4 colori (azzurro, rosa, verde fluo e arancione) costa 25,43€. 7,90 euro per la penna multicolor con logo Eyelike e 4,90 per la penna Fluffy.

Il set di tre matite costa 8,90€ mentre per il set di gomme si dovranno spendere 4€. Disponibile anche il Set Righello + Temperino + Matita, che costa 9,90€. Per avere i Notebook bisognerà spendere 17,90€. Sono tornati anche i maxi quaderni a spirale, il cui prezzo per la confezione di 4 pezzi è di 19,84€.

“Lei al mio fianco”. Sanremo 2023, sorpresa di Amadeus sulla co-conduttrice: la numero uno