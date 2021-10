Charlotte Casiraghi è una vera icona di stile. Da anni la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi è un esempio di classe ed eleganza ma non è facile “intercettarla”. Da quando ha sposato Dimitri Rassan che l’ha resa di nuovo mamma (ha avuto il primo figlio Raphael dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh) si è trasferita a Babizon, un comune francese immerso nel verde, lontano da riflettori ed eventi mondani.

Ma ogni tanto ritorna ad apparire in pubblico per gli eventi ufficiali, per esempio l’estate scorsa ha partecipato al 15esimo Longines Global Champions Tour. Charlotte Casiraghi si è presentata al concorso ippico con la mamma e il primogenito e ancora una volta è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei con un look impeccabile e chic. Ma anche quando non appare in pubblico agli eventi e ci pensano i paparazzi a immortalarla dà lezioni di stile.

Il nuovo look di Charlotte Casiraghi

A fine estate Charlotte Casiraghi è stata beccata in Corsica, a bordo di uno yatch insieme al marito e tutte innamorate del suo costume. Sì, anche in vacanza non rinuncia all’eleganza: ha sfoggiato un bikini anni ‘50 con una fantasia floreale, un modello dal sapore vintage e super chic degno di una vera principessa. Non a caso la sorella di Andrea e Pierre è testimonial di una delle Maison più celebri al mondo, Chanel.





Dallo scorso dicembre Charlotte Casiraghi è ambassador di Chanel, marchio che indossa da sempre e con cui condivide un’iniziativa culturale pensata dal direttore creativo Virginie Viard volta a sviluppare un dialogo che indaga i temi letterali principali che si sono intrecciati nell’arco della storia contemporanea. Come riporta Cosmpolitan, le due hanno lanciato il progetto “Les Rendez-vous littéraires rue Cambon “organizzando una serie di incontri in cui scrittori e attrici si riuniscono per leggere e discutere della prospettiva di alcuni personaggi chiave della letteratura.

Ed è proprio a uno di questi ultimi incontri che Charlotte Casiraghi è apparsa con il suo nuovissimo look. Ha tagliato i capelli fino a poco tempo fa lunghi sotto le spalle e optato per un caschetto corto portato con la riga laterale. Insomma, anche lei ha ceduto alla tendenza dell’autunno 2021. All’evento ha scelto uno styling leggermente mosso, alla sfilata parigina di Chanel più liscio. In ogni caso, bellissima, elegante e raffinata.