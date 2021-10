Arrivano nuove notizie sulle condizioni di salute di Charlène di Monaco, operata per la terza volta in anestesia generale a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica, che non la sta lasciando in pace da mesi. La principessa è lontana dalla sua famiglia, ovvero dal marito Alberto di Monaco e dai suoi figli, perché si trova in Sudafrica. Qui si è sottoposta agli interventi chirurgici per cercare di risolvere la situazione. E ora è emersa una novità sullo stato clinico della donna. E forse si può davvero sperare.

Nelle scorse ore questo era stato riferito da fonti vicine: “Charlène sta male, molto male. È molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati sperati”. Una situazione che non sembra risolversi in tempi brevi. Ovviamente la speranza è che possa ristabilirsi nei prossimi giorni. Ora però qualcosa sembra essere cambiato in positivo, infatti altre indiscrezioni fanno riferimento ad informazioni decisamente migliori e tranquillizzanti.

Adesso a parlare è una nuova fonte, vicinissima a Palazzo Grimaldi, che ha rilasciato un’intervista al magazine ‘Hola!’. Tutti i sudditi e comunque il resto del mondo erano in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Charlène di Monaco e c’era anche chi temesse il peggio, dopo ciò che era emerso qualche ora fa. Invece la principessa sta lottando con tutte le sue forze per rimettersi in sesto e a quanto pare l’intervento chirurgico si è rivelato molto utile e potrebbe essere stato decisivo.





L’insider ha affermato: “L’operazione della principessa Charlène di Monaco è andata molto bene”. Quindi, non ci sarebbero state delle complicazioni e molto probabilmente non ci sarà necessità di intervenire ancora in sala operatoria. Questo intervento potrebbe essere stato risolutivo e dopo tanti mesi, trascorsi nella preoccupazione più assoluta, i sudditi potrebbero rivederla ben presto in patria. Il principe Alberto si era arrabbiato non poco recentemente per alcuni rumor fatti circolare.

Alberto di Monaco aveva parlato così della situazione riguardante la moglie Charlène di Monaco: “Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Siamo un bersaglio facile. Ma queste chiacchiere fanno male a lei e fanno male a me. Doveva essere solo una settimana, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche”.