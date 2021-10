Lutto per Charlene di Monaco, la sfortunata principessa già alle prese con seri problemi di salute. Nelle ultime settimane è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici alla testa per risolvere problematiche riguardanti una grave infezione otorinolaringoiatrica. Ora che si sperava che potesse finalmente vedere la luce in fondo al tunnel ecco arrivare un’altra mazzata difficile da assorbire. Ovviamente tutti i suoi follower le hanno immediatamente mostrato la massima vicinanza, per quel poco che le può servire.

Recentemente ha parlato attraverso un’intervista registrata e poi postata sul suo profilo Instagram per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: il primo pensiero, da donna e mamma, è andato ai gemelli Jacques e Gabriella, i due figli nati dal matrimonio con il principe Alberto. Lei li chiama, in modo dolce e delicato, con i soprannomi di sempre, Jacqui e Bella. “Mi mancate molto, sono impaziente di rientrare a casa per rivederli”. L’ultima volta he potuto riabbracciare i figli è stata lo scorso 25 agosto.

La triste Charlene di Monaco ha deciso di informare tutti i suoi seguaci su una perdita molto dolorosa. Secondo quanto è stato riferito, pare che la moglie di Alberto di Monaco fosse molto legata a lui e che abbia dunque incassato un durissimo colpo, l’ennesimo della sua vita. Il suo messaggio scritto sul popolare social network ha commosso praticamente tutti. Non è dato sapere se colui che è deceduto fosse con lei in Sudafrica o se la sua dipartita sia avvenuta nel Principato di Monaco.





Ad aver salutato per l’ultima volta è stato il suo adorato cagnolino Monte, morto in circostanza drammatiche come raccontato da Charlene di Monaco: “Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stato investito. Mi mancherai tanto, riposa in pace”. Non ha fornito ulteriori spiegazioni sull’accaduto, ma ha solamente confermato che il suo decesso è stato causato da un investimento non meglio precisato. Soltanto sei anni fa aveva dovuto dire addio anche ad un altro chihuahua, stessa razza di Monte.

Qualche settimana fa, una fonte vicinissima a Palazzo Grimaldi ha rilasciato un’intervista al magazine ‘Hola!’. Tutti i sudditi e comunque il resto del mondo erano in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Charlène di Monaco e c’era anche chi temesse il peggio, dopo ciò che era emerso qualche ora fa. Invece la principessa sta lottando con tutte le sue forze per rimettersi in sesto.