“Non è qui con noi…”. Charlene di Monaco senza pace: l’annuncio ufficiale del marito Alberto

Charlene di Monaco di nuovo protagonista di una situazione inaspettata. La principessa è stata a lungo in Sudafrica e si è sottoposta a diversi interventi chirurgici alla testa per risolvere alcuni problemi di salute decisamente seri. Adesso sembrava che si fosse raggiunta una certa serenità nella sua vita, invece ecco il nuovo colpo di scena che ha lasciato tutti stupefatti. Pare proprio che non ci sia pace per la moglie di Alberto di Monaco, alle prese con difficoltà praticamente all’ordine del giorno.

Alcuni giorni fa era stato rivelato dal consorte che sarebbe “tornata prima del 19 novembre”, spiegando che avrebbe partecipato alle celebrazioni della festa nazionale di Monaco, la Fête du Prince, che commemora San Ranieri, il santo patrono del Principato. Ma le condizioni di salute della principessa preoccupano e per questo motivo il Palazzo ha confermato che Charlene non sarà presente ai festeggiamenti non parteciperà a nessuna occasione ufficiale. Ma ora si sono aggiunti altri dettagli.

A quanto pare Charlene di Monaco ha assunto una decisione molto netta e, se finora si era in presenza semplicemente di indiscrezioni derivanti da fonti vicine alla principessa, adesso è arrivata la conferma ufficiale di Alberto. Il principe ha rilasciato un’intervista a ‘Monaco-Matin’ e, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha confidato che la moglie non sta attraversando momenti felici. Purtroppo è stata travolta da una situazione più grande del previsto ed è stata costretta a intraprendere una strada ben precisa.





Alberto ha quindi riferito che Charlene di Monaco non si trova più nel principato: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel principato, ma potremo farle visita molto presto. C’è stanchezza non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo. Questo è un momento estremamente importante nella vita dei nostri figli, il modo in cui crescono li aiuta a vedere il mondo. E se uno dei genitori è assente per motivi di salute, l’altro deve essere lì”, ha precisato il principe.

Sui figli avuti da Charlene di Monaco, Alberto ha aggiunto: “Troppi amici e conoscenti mi hanno detto che avrebbero voluto essere presenti coi figli, presi dal lavoro. E io non voglio avere questi rimpianti”. Comunque la principessa si trova in un luogo non specificato nemmeno dal marito, il quale ha voluto anche chiarire un’altra questione: “Non mi danno fastidio le voci sulla nostra crisi di coppia”.