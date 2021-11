Charlene di Monaco è tornata nel Principato dopo sei mesi di assenza. Ha avuto il permesso da parte dei medici poiché nei mesi scorsi è stata sottoposta a una serie di operazioni che le impedivano di viaggiare e prendere l’aereo. In molti aspettavano la prima uscita ufficiale della principessa dopo le foto di rito al rientro a Monte Carlo.

Alcuni giorni fa era stato rivelato dal consorte che sarebbe “tornata prima del 19 novembre”, spiegando che avrebbe partecipato alle celebrazioni della festa nazionale di Monaco, la Fête du Prince, che commemora San Ranieri, il santo patrono del Principato. Ma le condizioni di salute della principessa preoccupano e per questo motivo il Palazzo ha confermato che Charlene non sarà presente ai festeggiamenti non parteciperà a nessuna occasione ufficiale.

Il principe ha rilasciato un’intervista a ‘Monaco-Matin’ e, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha confidato che la moglie non sta attraversando momenti felici. Alberto ha quindi riferito che Charlene di Monaco non si trova più nel principato: “Sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel principato, ma potremo farle visita molto presto. C’è stanchezza non solo fisica, che può essere curata solo con un periodo di riposo. Questo è un momento estremamente importante nella vita dei nostri figli, il modo in cui crescono li aiuta a vedere il mondo. E se uno dei genitori è assente per motivi di salute, l’altro deve essere lì”, ha precisato il principe.





All’evento della Festa nazionale del Principato di Monaco erano presenti tutti da Alberto di Monaco a Beatrice Borromeo, fino ad arrivare a Charlotte Casiraghi, l’unica grande assente (preannunciata) è stata Charlene Wittstock. Tuttavia sono proprio i figli della coppia a sentire la mancanza della mamma. Jacques e Gabriella, che non hanno esitato a dedicarle un dolcissimo messaggio.

Poco prima dell’evento si sono armati di cartoncini e pennarelli, scrivendo su dei fogli bianchi “Ci manchi mamma, ti amiamo”, aggiungendo anche dei dolcissimi cuoricini rossi. Hanno mostrato tutto nel momento in cui si sono affacciati al balcone del palazzo, facendo letteralmente sciogliere i sudditi presenti. Anche se Charlene non era fisicamente presente, era al fianco dei suoi figli con il cuore.