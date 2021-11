“I figli no…”. Charlene di Monaco, il rientro da Alberto è amaro. La voce dal Principato è forte

Sei mesi di assenza e alla fine Charlene di Monaco ha fatto rientro nel Principato. Un lungo volo dall’aeroporto di Durba l’ha riportata a casa dal marito e dai figli che praticamente non vedeva da tantissimo tempo, se si esclude una piccola visita in estate. Ad attenderla c’era la sua famiglia e c’erano i fotografi per realizzare le foto ufficiali del ritorno. Si vede la principessa che abbraccia Alberto e i due gemelli, Jacques e Gabriella, quasi a voler testimoniare un bisogno d’affetto.

Almeno stando all’interpretazione di Judi James, esperta di linguaggio del corpo. Charlene appare nelle foto bisognosa d’affetto, i sentimenti della Principessa non sono stati totalmente condivisi da Alberto. Prosegue l’esperta: “Con il braccio destro che stringe i gemelli in un gesto protettivo, Charlene appoggia il busto proprio su di loro per circondare suo marito con il braccio sinistro e premere il suo corpo contro il suo”. Il gesto è definito esagerato e la Principessa sembra “bisognosa di affetto”.

Alberto, invece, appare più freddo, secondo l’esperta. “Mantiene una posa un po’ meno disinibita, in piedi davanti alle telecamere con la testa dritta e con un sorriso parziale. La sua posa sembra non contraccambiare gli sforzi della moglie”. “Alberto ha un braccio intorno alla vita di Charlene, ma anche quel gesto è freddo”, spiega ancora Judi James. Non c’è lo stesso coinvolgimento della moglie che vuole sottolineare sentimenti di orgoglio e possesso.





Appena rientrata a casa per Charlene non mancano i momenti di tensione con il marito. Motivo del contendere, secondo LC News, è il fatto che Jacques e Gabriella partecipino a numerosi viaggi di Stato, come è avvenuto nel periodo in cui Alberto ha gestito da solo i figli. Proprio in questi giorni li ha portati con sé a Glasgow durante la COP26, per non lasciarli da soli a casa. Charlene non gradirebbe che Jacques e Gabriella saltino dei giorni di scuola per viaggiare e questa sua imposizione pare abbia creato già degli attriti con Alberto che invece considera i tour di Stato delle esperienze importanti da far vivere ai suoi bambini.

Insomma Charlene ha imposto al marito una richiesta ben precisa: l’educazione dei figli. La principessa vuole riprendere il controllo sull’educazione dei gemelli, compito che ha svolto fino allo scorso maggio, quando è rimasta bloccata in Sudafrica a causa di una grave infezione a gola, orecchie e naso che le ha impedito di volare e soprattutto l’ha costretta a sottoporsi a tre interventi chirurgici in anestesia totale.