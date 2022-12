“Menù a 1.450 euro”. Capodanno 2023, più di Cracco: gli altri carissimi cenoni degli stellati

Il detto chi si accontenta gode di rado sbaglia, ma se per il cenone di capodanno volete regalarvi qualcosa di unico ecco una lista di alcuni menù dei migliori chef italiani. I prezzi? Non proprio alla portata per le persone normali. Partiamo dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura, tre stelle Michelin. Il suo menù per celebrare la fine del 2022 e l’arrivo del 2023, solo per 12 tavoli, bisognerà sborsare 1.000 € a testa ma i vini sono compresi.



Bottura, che alla cucina unisce l’amore per la musica e la letteratura (è uno studioso di Céline ndr) ha scelto di ripetere per il cenone di San Silvestro la fortunata proposta del menu dedicato ai Beatles, With a Little Help from My Friends. Le varie portate sono presentate solo con il titolo di una canzone del famoso gruppo pop britannico, quasi un gioco alla Sarabanda di Enrico Papi. Se i mille euro chiesti da Bottura vi sembrano un’esagerazione, date uno sguardo a quello di Heinz – Beck.

Leggi anche: Capodanno 2023, menù e prezzo da Cracco a Milano: “E le bevande sono escluse”





Cenone di capodanno, i menù (e i prezzi) degli chef stellati



Altre chef con tre stelle Michelin e residente alla Pergola dell’Hilton, Heinz – Beck è una vera leggenda dei fornelli. Ostrica, nuvola di finocchio e aroma di mandarini, Fegato grasso d’anatra con albicocche candite, Capesante con zucca, mandorle e caviale, Scampi con pera, uva e funghi. Tagliolini al tartufo bianco d’Alba con scorzanera ed erba cipollina. Astice ai profumi invernali, Pesce San Pietro con broccoli, finger lime e salsa speziata, Piccione con barbabietole, nocciole e tartufo nero.



E poi il dolce di San Silvestro. Con vini e champagne, 1450 euro. Più economico il menù offerto dalla leggendaria Enoteca Pinchiorri di Firenze dove potrete gustare: battuta di vacca vecchia al coltello, zabaione tiepido e tartufo bianco. E ancora: ravioli di scarola e mascarpone arrostiti e non bolliti, bottarga di muggine e spuma di aringa. Zuppetta di mandorle e olive Celline, topinambur al bergamotto e astice al ginepro.



Girotondo di agnolotti farciti di anatra muta in umido, crema di Parmigiano Reggiano 40 mesi, olio di noci tostate e cicoria e tartufo bianco. Chiocciole vignaiole al verde, porri alla brace, avocado leggermente piccante, salsa al cocco e olio al cipollotto. Maialino di razza Mora Romagnola allo spiedo, crema di anguilla in carpione e foglia di cavolo viola al pepe rosa. Il prezzo è di € 590 a persona escluso bevande.