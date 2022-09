Morte di Elisabetta II, il primo look della regina consorte. Dopo ben 70 lunghi anni di regno, Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni. Una scomparsa che ha segnato tutti e che ha creato nuovi equilibri tra i titoli regali. Carlo III al trono, dopo il discorso reso alla nazione, e la moglie Camilla regina consorte. Ecco cosa si nasconde nel suo look sfoggiato dopo la morte della sovrana d’Inghilterra.

Il primo look di Camilla dopo la morte di Elisabetta II, un vero e proprio omaggio in ricordo della sovrana. Camilla Parker Bowles, moglie di Carlo III e ad oggi regina consorte, è giunta a Londra in occasione del primo discorso di Carlo alla nazione. Una valida occasione per sfoggiare un abbigliamento che rende omaggio al ricordo di Elisabetta II.





Il primo look di Camilla dopo la morte di Elisabetta II

La morte di Elisabetta II segna un vuoto imcolmabile nel cuore di tutti. La sovrana, venuta a mancare all’età di 96 anni, è stata senza dubbio l’immagine del coraggio e punto di riferimento tanto per i propri cari che per i sudditi. E Camilla non poteva che ricordarla così. (Camilla Parker Bowles, la decisione della regina Elisabetta II prima di morire).

Stando al protocollo reale, in caso di lutto i Windsor non possono che indossare abiti di colore nero. Così Camilla ha deciso di indossare un abito cappotto con sotto collant coprenti e scarpe in tinta. Un look elegante ma anche denso di simbologie che occhi attenti non si lasciano sfuggire. Il dettaglio al collo è un omaggio per la monarca.

Necessario riprendere in mano le redini della dinastia sovrana, impegno morale che passa direttamente sotto il trono di Carlo III, che dal dolore per la scomparsa della madre, trae il coraggio di rivelarsi alla nazione forte del valido esempio da perseguire sulle orme della dovrana defunta. E al suo fianco, al contempo, Camilla ha scelto di aggiugnere al suo look una collana con tre fili di perle.

Un gioiello, questo, spesso indossato anche da Elisabetta II, recando con sè anche l’ombrello di plastica trasparente e la spilla a forma di nodo d’amore, rientrata nella storia della famiglia regale, oggi più che mai.

