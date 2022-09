Perché Camilla è regina e Filippo era solo principe consorte. Giovedì 8 settembre Elisabeth Alexandra Mary, conosciuta nel mondo come la regina Elisabetta, “La Regina è morta in pace al Castello di Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

La notizia del decesso della sovrana del Regno Unito è stata diffusa al termine di una giornata cominciata con il comunicato di Buckingham Palace in cui si parlava della preoccupazione dei medici per il peggioramento delle condizioni di salute. Il prossimo 19 settembre si svolgeranno i funerali della regina Elisabetta, morta a 96 anni dopo una vita caratterizzata da enormi soddisfazioni, quattro figli, pronipoti e un grande amore, quello del marito Filippo.





Perché Camilla è regina e Filippo era solo principe consorte

Alla morte della sovrana Carlo è diventato re e una corona si è posata anche sul capo della moglie Camilla. Per anni si era ipotizzato che la duchessa si sarebbe accontentata di un inedito titolo di principessa consorte, ma era stata la stessa regina Elisabetta, durante il discorso per i festeggiamenti del Giubileo di Platino, a parlare della moglie del figlio come regina.

Elisabetta II aveva infatti detto chiaro e tondo che desiderava che la nuora prendesse il titolo di regina. Ma perché Camilla è regina e Filippo era solo principe consorte? Per sposare Elisabeth Alexandra Mary, Filippo aveva dovuto rinunciare ai titoli di principe di Grecia e di Danimarca e mai ha avuto il titolo di re consorte.

Quando Elisabetta fu incoronata nel 1953, Filippo non fu proclamato re e solo nel 1957, la regina gli concesse il titolo di principe del Regno Unito. Perché Camilla è diventata regina e Filippo solo principe? Nessuna ingiustizia, ha chiarito tempo fa un esperto reale a Harpersbazaar, si tratta di un’antica tradizione: “Nella royalty anglosassone, la moglie di un re è chiamata regina consorte ma il marito di una regina è chiamato principe consorte e non re consorte”. Svelato il ‘mistero’.

