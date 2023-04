Una splendida notizia ha raggiunto Alberto di Monaco e Charlene di Monaco, infatti la loro famiglia si è allargata. Una bambina è infatti venuta alla luce nelle scorse ore e dunque il nuovo royal baby si è materializzato per la gioia di tutti. Proprio il principe è stato colui che ha annunciato a tutti i sudditi la nascita di questa neonata, che ha reso entusiasti non soltanto lui e sua moglie ma anche coloro che sono diventati genitori, i quali ovviamente sono parenti stretti della coppia.

Alberto di Monaco e Charlene di Monaco hanno festeggiato sicuramente alla grande. La famiglia si è allargata ancora di più e ora tutti vogliono sapere i dettagli. C’era stato tantissimo silenzio intorno a questa gravidanza, infatti erano circolate pochissime informazioni in questi nove mesi. In tanti si erano chiesti non soltanto quale fosse il sesso del bebè, ma anche il nome che avrebbero scelto. Così come c’era anche grandissima curiosità per vedere la prima foto della bimba.

Alberto di Monaco e Charlene di Monaco, famiglia allargata

Ma cosa è successo quindi ad Alberto di Monaco e a sua moglie Charlene di Monaco, dato che si è saputo che la famiglia si è allargata improvvisamente? Possiamo subito dirvi che non sono diventati loro papà e mamma, ma il principe si è emozionato nel momento in cui ha dato pubblicamente la notizia. Entrando nello specifico della notizia, sappiamo che i due coniugi sono diventati prozii. La comunicazione è giunta durante un’iniziativa all’Auditorium Rainier III. Qui c’erano i soccorritori della Croce Rossa a ricevere dei diplomi.

Ignoto il nome della bambina, così come non siamo a conoscenza di come sia non essendo stata pubblicata nessuna immagine della stessa. Alberto di Monaco ha però svelato chi sono i neo genitori: “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere diventati genitori di una bambina“. Il parto c’è stato martedì 4 aprile. Nemmeno il giovane, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto diffondere la foto della figlia, quindi bisognerà probabilmente attendere ancora per un’eventuale istantanea.

Classe 1992, Louis Ducruet è quindicesimo in linea di successione al trono. Ha studiato in Francia e si è laureato negli Stati Uniti in Sports Management. Lui e Marie, diventata poi sua moglie, stanno insieme sin dal lontano 2012. I genitori di Louis sono Stéphanie di Monaco e Daniele Ducruet.