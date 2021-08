La diva del cinema fa una rivelazione ai fan. Non possono che rimanere tutti sconvolti dopo la notizia data dall’attrice su Instagram. Poi anche la richiesta rivolta a quanti dimostrano ormai da anni di supportarla in tutto, anche in momenti difficili come quello più recente.

“È stato oggi trovato nella sua culla con un’insufficienza totale d’organo. Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo”, questa la notizia che mette in allarme i fan, poi la richiesta di una preghiera da rivolgere al piccolo River.

A parlare è proprio Sharon Stone, la diva di Hollywood da sempre supportata non solo professionalmente ma anche nella vita quotidiana. Un momento sicuramente molto delicato per l’intera famiglia di Sharon Stone, che sta vivendo ore difficili per le sorte del nipotino.





E la rivelazione sopraggiunge ai fan anche con una foto che mostra il piccolo River, di appena un anno, con gli occhietti chiusi e attaccato a vari tubi. Ore difficili non solo per Sharon Stone, ma anche per i genitori del piccolo, ovvero papà Patrick, il fratello minore di Sharon, e della moglie Tasha.

Una notizia che mette in allarme non solo i fan dell’attrice ma anche molti colleghi che si uniscono a lei in un momento così tanto difficile, lasciando commenti di vicinanza. Stiamo parlando di Sharon Osbourne, Kate Hudson e Ruby Rose, tutti pronti a dare sostegno a River: non mollare, piccolo!