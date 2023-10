Lutto nel mondo della televisione, l’attrice è morta a 84 anni. L’artista è morta nel sonno il 12 ottobre nella sua casa di Los Angeles, appena una settimana prima del suo 85esimo compleanno. A confermare la morte della donna è stata la figlia. Anche una sua cara amica e collega ha fatto sapere che è tutto vero, dicendo: “Per più di 50 anni, le nostre vite si sono intrecciate attraverso il nostro comune amore per la letteratura, la scrittura e la recitazione. Non avremmo potuto essere più diverse e in questo risiede la magia della nostra duratura amicizia”.

E ancora: “I miei pensieri sono con la sua famiglia in questo triste momento di dolore e ricordo”. La famosa attrice era nota sopratutto per la sua partecipazione alla soap opera “Dark Shadows” in cui interpretò il ruolo di Angelique Bouchard. Parliamo chiaramente di Lara Parker e a rendere ufficiale la notizia è stata l’amica e collega Kathryn L. Scott.





Come dicevamo anche la figlia di Lara Parker, Caitlin Hawkins, ha confermato la morte di sua madre in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, la Parker si iscrisse al Vassar College di New York, dove alloggiò niente meno che con Jane Fonda.

Poi arriva la laurea presso la Southwestern a Memphis, che ora è il Rhodes College, prima di laurearsi in arte drammatica presso l’Università dell’Iowa. Poi Lara Parker sposò il suo primo marito, Tom Parker. Insieme hanno avuto due figli, Rick e Andy. A quel punto Lara ha quindi deciso di dare il via alla sua carriera di attrice e si è recata a New York dove ha ottenuto un ruolo nella serie di Dan Curtis, “Dark Shadows“.

Un anno prima, aveva recitato accanto a Robert De Niro nel film di Brian De Palma “Ciao, mamma!”. Dopo aver terminato “Dark Shadows”, Lara si è trasferita a Los Angeles per continuare a recitare, partecipando al film drammatico del 1973 “Save The Tiger”, che è valso a Jack Lemmon un Oscar come miglior attore. Ha sposato il suo secondo marito, Jim Hawkins, nel 1980. La coppia ha dato alla luce la figlia Caitlin nel 1985.

