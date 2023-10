Lutto atroce nel mondo del cinema, è morto uno degli attori più iconici e importanti dei nostri tempi. La sua interpretazione, magistrale, gli valse la nomination all’Oscar nel 1977. Un dolore terribile per tutti coloro che hanno lavorato con lui in questi anni e per i milioni di fan in tutto il mondo che con la sua interpretazione sono diventati grandi, a forza di vedere e rivedere lo stesso film. Parliamo di un grande classico dei tempi andati: “Rocky” con Sylvester Stallone.

>> “È morta nel sonno”. Lutto per cinema e tv, la famosa attrice se n’è andata per sempre

Il famoso attore, non protagonista in questo film campione d’incassi, aveva 83 anni ed è morto in casa sua, a Los Angeles, tra l’affetto dei suoi cari. A rendere tutto ufficiale ci ha pensato il New York Times, che, citando la figlia, non ha però rivelato la causa del decesso. Anche l’amico e collega Sylvester Stallone ha voluto commentare la notizia, insieme a migliaia di fan in tutto il mondo, ricordando la grandezza del grande attore venuto a mancare.





Lutto atroce nel mondo del cinema

Parliamo chiaramente di Burt Young, alias Gerald Tommaso DeLouise, per tutti però conosciuto come “Paulie” di Rocky. L’uomo come dicevamo è morto a 83 anni e a confermare la triste notizia è stata proprio la figlia dell’attore, Anne Morea Steingieser. Stallone ha scritto sui social: “Al mio caro amico Burt Young, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai tantissimo a me e al mondo”. L’uomo era nato il 30 aprile del 1940 nel Queens, quartiere a New York.

Prima di iniziare a recitare ha prestato servizio nel corpo dei Marines degli Stati Uniti negli anni ’50 e in seguito ha studiato all’Actor Studio di Lee Strasberg. Ha costruito una carriera interpretando principalmente personaggi duri e italo-americani, sia in televisione che al cinema. Ma tutti lo ricorderanno per sempre per quel gioiello attoriale che ci ha regalato con “Paulie Pennino” nel film Rocky del 1976. Qui Burt Young ha interpretato il ruolo del macellaio alcolizzato e amico del personaggio principale Sylvester Stallone.

Burt Young, the actor best known for his Oscar-nominated performance as Sylvester Stallone’s sidekick in “Rocky,” has reportedly died. He was 83-years-old 🙏 pic.twitter.com/uVcjesd1Tu — Daily Loud (@DailyLoud) October 19, 2023

Paulie però non era solo l’allenatore di Rocky Balboa, ma anche il fratello della futura moglie, Adriana. Chi ci è cresciuto sa bene di cosa parliamo. Burt Young lascia una vasta eredità culturale al mondo, con parti in Chinatown, Il papa del Greenwich Village e C’era una volta in America. Young era anche un pittore: le sue opere sono esposte nelle gallerie di tutto il mondo.

Leggi anche: “Nessuno sarà mai come te”. Cinema in lutto, addio alla famosa attrice: 60 anni di carriera e tanti capolavori