Lutto nel mondo del cinema. Si spegne a 87 anni la star della serie tv di avventure fantascientifiche degli anni ’60. Sono in molti a ricordare il suo celebre volto nel ruolo del pilota Don West. A dare l’annuncio della scomparsa è stata la moglie. Mark Goddard si è spento in un centro di ospizio a Hingham, Massachusetts. A condurre alla morte, a detta del figlio John, una fibrosi polmonare.

Mark Goddard è morto a 87 anni. Celebre la sua interpretazione nelle serie televisive “Johnny Ringo”, “I detectives” e “Perry Mason”, fino al debutto in “Lost in Space” di Irwin Allen, serie di successo conosciuta in tutto il mondo. E Mark interpretava proprio il ruolo del maggiore West dal carattere irrascibile a capo della navicella spaziale. La missione del gruppo? Ovviamente quella di colonizzare lo spazio.

Leggi anche: “Ci ha lasciati anche lui”. Tristezza per la morte dell’attore, cinema e tv in lutto dopo l’annuncio





Mark Goddard è morto a 87 anni. A dare l’annuncio della scomparsa dell’attore, l’amata moglie

A diffondere la notizia della morte dell’attore, la moglie Evelyn Pezzulich su Facebook dove ha rivelato che all’attore era stata diagnosticata una fibrosi polmonare ed è morto martedì a Hingham, nel Massachusetts, mentre era ricoverato in un ospizio. “Mi dispiace tanto dirvi che il mio meraviglioso marito è morto il 10 ottobre”, ha esordito.

“Diversi giorni dopo aver festeggiato il suo 87esimo compleanno [il 24 luglio], è stato ricoverato in ospedale con una polmonite. Eravamo speranzosi quando è stato trasferito in un centro di riabilitazione, ma poi i medici scoprirono che era nello stadio finale di fibrosi polmonare per la quale non esiste cura”. La donna ha poi aggiunto altri dettagli sugli ultimi momenti di vita di Mark.

“Ha ricevuto cure eccellenti nella bellissima Pat Roche Hospice Home ed è potuto morire in pace e con dignità”, ha continuato Pezzulich. “I suoi figli e io abbiamo avuto la possibilità di esprimere il nostro amore e di dire i nostri addii. Non saprò mai come ho fatto“. meritavo di trascorrere 33 anni con un uomo così amorevole, gentile e bello che mi ha fatto ridere così spesso”.