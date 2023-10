Cinema in lutto per la scomparsa del grande attore. È morto all’eta di 92 anni dopo una lunga carriera, di oltre mezzo secolo, da grande protagonista in decine di ruoli al cinema, teatro ma anche in televisione. Tantissimi i lavori cinematografici in cui ha preso parte e che lo hanno consacrato alla storia del Cinema internazionale. Ma, come detto, nel corso della sua carriera era apparso su numerosi palcoscenici teatrali dove era un apprezzato interprete.

Tantissimi i film in cui ha recitato da quando nel lontano 1962 ha debuttato sul grande schermo. Fuoco fatuo (1963) di Louis Malle, Hong Kong un addio (1963) diretto da Gian Luigi Polidoro, Fantomas contro Scotland Yard (1967) di André Hunebelle, La mano (1969) di Henri Glaeser, Il romanzo di un ladro di cavalli (1971) di Abraham Polonsky, sono solo alcuni dei titoli.

Leggi anche: “Sono morti tutti insieme”. Uccisi papà, mamma e tre figli piccoli: si piange anche per loro





Morto l’attore Henri Serre, era il Jim di François Truffaut

Nel curriculum di Henri Serre ci sono anche L’affare della Sezione Speciale (1975) di Costa Gavras, L’allegro marciapiede dei delitti (1979) diretto da Jean-Jacques Grand-Jouan, e Le Soulier de satin (1985) di Manoel de Oliveira. Ma l’attore e cantante francese è noto soprattutto per un ruolo che lo ha consacrato al grande cinema internazionale.

Henri Serre ha vestito i panni di Jim, nello struggente triangolo amoroso con Jeanne Moreau e Oskar Werner, nel famoso film del regista francese François Truffaut Jules e Jim del 1962. Come riportato dal quotidiano La Dépêche du Midi, l’attore è morto lunedì 9 ottobre a 92 anni nella sua casa di famiglia a Saint-Jean-de-Bruel, nel sud della Francia.

Prima di diventare attore, Henri Serre è stato un cantante e ha collaborato con Jean-Pierre Suc registrando una serie di album. Nato a Sète il 26 febbraio 1931, l’attore ha debuttato al cinema proprio con il film che lo ha reso celebre, il leggendario film della Nouvelle Vague Jules e Jim accanto a Jeanne Moreau, che vestiva i panni di Catherine, e Oskar Werner, interprete di Jules.