Lutto devastante per Sandra Bullock, la famosa attrice premio Oscar per The Blind Side. La donna, 59 anni, ha dovuto dire addio al suo compagno Bryan Randall di due anni più giovane. L’uomo combatteva da tempo con la Sclerosi Multipla che non gli ha lasciato scampo. In molti ricorderanno il suo ex marito, Jesse G. James, con il quale è finita in mezzo a uno scandalo internazionale dopo che l’attrice ha scoperto i suoi continui tradimenti.

L’uomo dopo il fattaccio, ha “rovinato” la sua carriera nel bel mezzo di un’adozione internazionale che la stessa Bullock ha dovuto rendere pubblica chiedendo discrezione per il piccolo Louis. Solo cinque anni dopo la famosa attrice è riuscita finalmente a voltare pagina conoscendo e innamorandosi dell’ex modello e fotografo Bryan Randall. L’uomo è stato colui che ha realizzato gli scatti per il compleanno del bambino. L’uomo all’epoca aveva già alle spalle un’altra relazione e una figlia.





Otto anni dopo però, Sandra Bullock ha dovuto dire addio anche a lui, ma per un fatto terribilmente più atroce. Negli ultimi tre anni infatti, l’uomo ha dovuto combattere contro la Sla e solo in queste ultime ore la malattia ha avuto la meglio. A renderlo noto ci ha pensato la stessa famiglia tramite il magazine americano People con un comunicato.

“Con enorme tristezza condividiamo la notizia della morte di Bryan Randall, sabato 5 agosto. Dopo tre anni di battaglia con la sclerosi se n’è andato in pace, dopo aver deciso di tenere la diagnosi per sé e noi che lo abbiamo amato abbiamo fatto del nostro meglio per tener fede a quella richiesta”, scrivono i familiari.

E ancora: “Siamo immensamente grati ai dottori che senza sosta hanno accompagnato anche noi durante la malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate le nostre coinquiline, sacrificando le loro famiglie per stare con la nostra. Quello che vi chiediamo ora è di lasciarci la privacy per vivere questo lutto e venire a capo con l’impossibilità di dire addio a Brian”. Sandra Bullock e Brian hanno passato 8 anni insieme e hanno adottato una ulteriore figlia, Laila.

