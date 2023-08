Morto il famoso attore, aveva appena 40 anni. L’uomo è morto improvvisamente a a renderlo noto sono alcuni amici, parenti e diversi membri accademici vicino all’attore. Nessuno sa con certezza cosa gli sia capitato. L’ultima notizia riguardo il suo stato di salute era di settembre scorso, ovvero quando l’attore ha chiesto aiuto tramite una raccolta di fondi. L’attore aveva infatti appena scoperto di essere affetto da una malattia mentale molto debilitante, sopratutto per chi faceva un lavoro come il suo.

Amici dell’attore hanno quindi chiesto contributi per il trattamento della salute mentale in mezzo a una precedente diagnosi di disturbo schizoaffettivo che “ha portato l’uomo a sperimentare una paranoia debilitante, che gli ha impedito di esibirsi negli ultimi anni”. In un aggiornamento di novembre su GoFundMe, che ha raccolto più di 20mila euro, prima che le donazioni venissero sospese, l’attore ha scritto di aver completato il trattamento ed era “stabile e stava bene”.





Parliamo del famoso attore di Broadway, Chris Peluso, noto per i suoi lavori teatrali tra cui “Mamma Mia!”. La famiglia di Peluso ha confermato che l’attore è morto improvvisamente il 15 agosto. L’uomo lascia la moglie Jessica Gomes, che ha sposato nel 2018, e i loro due figli piccoli: la figlia Aria Li e il figlio Caio Lian. Ora molti fan si chiedono se la morte dell’uomo sia in qualche modo collegabile a quella brutta diagnosi di qualche mese prima.

Anche l’alma mater di Peluso, l’Università del Michigan, ha pubblicato un omaggio alla defunta star sulla pagina Instagram del suo dipartimento di teatro musicale. “La famiglia del Michigan Musical Theatre ha il cuore spezzato mentre annunciamo la morte del nostro caro membro della famiglia: l’amorevole, carismatico e divinamente dotato Chris Peluso“, ha scritto Linda Goodrich, presidente ad interim del dipartimento di teatro musicale della scuola.

Goodrich ha riassunto alcuni dei ruoli importanti di Peluso, tra cui a Broadway in Assassins (il suo debutto in Great White Way), Lestat, The Glorious Ones e Beautiful: The Carole King Musical. Ha anche interpretato Sky in Mamma Mia! a Broadway nel 2008, e ha avuto una svolta in tournée come Fiyero in Wicked . “I nostri cuori vanno alla sua famiglia”, ha aggiunto Goodrich.

