Lutto nel mondo del cinema internazionale per la scomparsa dell’amato attore. È morto domenica notte dopo aver combattuto contro il cancro ma nessuno era a conoscenza della sua malattia. A rivelare la causa del decesso è stato lo stesso attore in un post pubblicato dopo la sua scomparsa. Aveva 70 anni e la notizia è stata resa pubblica in queste ore.

“Per favore accetta le mie scuse per non aver reso pubblico quello che ho affrontato negli ultimi sei anni”, ha scritto l’attore in una dichiarazione pubblicata su Instagram dopo la sua morte. “Ho sempre sentito un’enorme quantità di amore e rispetto da parte dei miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amato così tanto e mi è piaciuto fare arte per voi”, ha scritto ancora nel post pubblicato in queste ore.

È morto a 70 anni l’attore Paul Reubens

Paul Reubens era diventato molto noto dagli anni Ottanta per il personaggio di Pee-wee Herman, un uomo adulto che si comporta come se fosse ancora un bambino, e che fu protagonista di programmi, serie e film comici molto famosi negli Stati Uniti, alcuni usciti anche in Italia.

Il personaggio di Pee-wee Herman era noto per il suo papillon rosso vivo, l’abito grigio e il taglio di capelli piatto, e pronunciava i suoi famosi slogan come “So che lo sei, ma cosa sono io?” con una caratteristica voce stridula e acuta. In un post di necrologio per il comico, Kim Cattrall ha scritto: “Tali notizie tristi, tristi. Sempre geniale. Sempre uno dei preferiti. RIP Paul x.”

Cher ha voluto lasciare un tributo a Paul Reubens semplice e sincero, citando l’Amleto di William Shakespeare e scrivendo: “Addio Paul, buonanotte dolce principe, che i voli degli angeli ti cantino al tuo riposo”. Nel 2016 aveva recitato per l’ultima volta come Pee-wee Herman nel film Pee-wee’s Big Holiday, scritto da lui e distribuito da Netflix.