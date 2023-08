Il cinema è in lutto per la scomparsa di un attore, noto per essere stato protagonista soprattutto in un film di grande successo internazionale. Lui si chiamava Marc Gilpin ed è morto prematuramente a 56 anni, sconfitto da una grave malattia. La sua popolarità era nata quando era solamente un bambino, infatti fu scelto per recitare in una delle pellicole più apprezzate. In seguito aveva dato una svolta diversa alla sua vita, lasciando il grande schermo.

Poche ore fa a dare la terribile notizia, che ha sconvolto il cinema, è stata sua sorella, anche lei molto famosa. Questo lutto ha lasciato un vuoto incolmabile, non soltanto nella sua famiglia, ma anche nel pubblico. Marc Gilpin è morto per colpa di una brutta forma tumorale, che non gli ha lasciato alcuno scampo. Il suo decesso risale a qualche giorno fa, precisamente il 29 luglio, però solamente adesso la notizia è stata data agli organi di stampa.

Cinema in lutto, l’attore Marc Gilpin morto a 56 anni

Il cinema è quindi scioccato da questo lutto inaspettato, che ha provocato tanto dolore. Marc Gilpin è morto troppo presto e, anche se ormai aveva lasciato questa sua professione da moltissimo tempo, nessuno aveva mai dimenticato le sue gesta da bambino. Sua sorella è Peri Gilpin della serie televisiva Frasier; sua moglie si chiama invece Kari. Dall’unione sentimentale con la donna, erano venuti alla luce i figli Spencer e Presley, che hanno oggi rispettivamente 18 e 16 anni.

Gilpin era noto per aver interpretato il personaggio di Sean Brody nel film Lo squalo 2 del regista Jeannot Szwarc. Era un ragazzino di soli 11 anni, ma fu in grado di battere la concorrenza degli altri bambini e di essere scelto nella pellicola. Sempre da piccolo, ha recitato nel telefilm Chips, nonché nella serie tv Fantasy Island e nello spettacolo Tuono. Poi aveva cambiato totalmente vita, abbandonando la recitazione per fare altro.

Come scritto da Fanpage, successivamente era diventato un ingegnere informatico autodidatta e grazie alla sua azienda ha ottenuto dei brevetti. Marc Gilpin è morto per un glioblastoma, ovvero un tumore al cervello maligno e aggressivo.