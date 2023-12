“Ho un cancro ai polmoni”. La terribile confessione dell’attrice. È lei stessa a raccontarlo al mondo intero anche perché in fondo non c’è niente di sbagliato nel condividere un dolore o una grossa paura. E lo sa bene questa 43enne, famosa per delle grandi interpretazioni, che ha deciso di raccontare il rapporto con un tumore, uno dei peggiori per aggiunta. Sabato scorso, l’attrice e comica ha pubblicato un video su TikTok e ha condiviso la sua diagnosi dall’ospedale dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere la malattia.

“Ciao a tutti, questo non è un TikTok, è un ‘Sick Tok'”, ha detto. “Sono in ospedale, ma è perché ieri sono stata operata di cancro ai polmoni. L’hanno preso molto presto. È davvero strano, perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, quindi è stata una sorpresa”, ha detto la donna. “Ma anche, credo, succede e quindi la notizia più bella è che l’hanno presa in tempo, l’hanno tolta e sto bene”.





“Ho un cancro ai polmoni”. La terribile confessione dell’attrice

Parliamo della star di Big Bang Theory, Kate Micucci. “È stato un po’ un viaggio e probabilmente mi muoverò lentamente per qualche settimana, ma poi tornerò al lavoro”, ha detto Micucci, aggiungendo che non vede l’ora di tornare a dipingere. “Perché sto ancora parlando… perché sono sotto l’effetto di droghe!”, ha commentato facendo un pollice in su.

Il post includeva anche un video di Micucci che camminava lentamente per l’ospedale con il suo camice e la flebo in mano. Nella sezione commenti, la star ha risposto a un fan che le chiedeva se avesse avuto qualche sintomo che l’avesse spinta a farsi controllare. “Ho avuto una cosa nelle mie analisi del sangue che è risultata molto alta”, ha spiegato la star, sottolineando poi che aveva alti livelli di Crp, il che significa che c’era molta infiammazione.

“Così sono andata da un medico specializzato in prevenzione che mi ha fatto alcune scansioni. Mi ha fatto una scansione del cuore ed è lì che si è notata la macchia nel polmone”. Il cancro ai polmoni è il principale killer di cancro negli Stati Uniti e rappresenta circa 1 su 5 di tutti i decessi per cancro.

