Cinema mondiale in lutto, l’attore si è spento a 82 anni. La notizia è arrivata nella notte. A dare notizia è stato il figlio. “Questa è la cosa più difficile che abbia mai avuto da dire, ma eccoci qui. Mio padre è morto in pace, con la sua amorevole squadra al suo fianco che lo sostiene e lo ama come lui farebbe con noi”, ha scritto il figlio su Instagram. Volto poliedrico e capace di interpretare ruoli drammatici quanto comici, ottenne la fama mondiale grazie all’interpretazione di Oliver Barrett IV nel film Love Story.

>“15mila euro a puntata”. Grande Fratello, solo ora si scopre la cifra per il vip: “E poi si lamenta…”

Che interpretò con Ali MacGraw e che gli valse la candidatura all’Oscar al miglior attore nel 1971 e il David di Donatello come miglior attore straniero, oltre alla candidatura al Golden Globe. Il film ottenne un grande successo e quello di Oliver Barrett fu uno dei ruoli più memorabili di O’Neal. Fu sposato con l’attrice Joanna Moore dal 1963 al 1967, dalla quale ebbe due figli, gli attori Griffin e Tatum O’Neal.





Cinema in lutto, morto a 82 all’attore Charles O’Neil

Dopo il divorzio a causa di una relazione tempestosa (Joanna perse la custodia dei due figli per i suoi problemi di alcolismo e droga), contrasse un nuovo matrimonio con Leigh Taylor-Young, da cui ebbe il terzogenito Patrick, divenuto cronista sportivo. Nel 1973 interpretò il film Paper Moon – Luna di carta con la sua primogenita Tatum O’Neal, la quale grazie a questa parte ottenne l’Oscar ancora giovanissima.

Nel 1975 venne scelto da Stanley Kubrick come protagonista del film Barry Lyndon. Fu anche preso in considerazione per le parti di Rocky Balboa in Rocky (1976) e di Michael Corleone nel Padrino (1972). Sul finire degli anni settanta conobbe Farrah Fawcett, star della serie di telefilm Charlie’s Angels, che diventò la compagna della sua vita fino alla morte di lei, nel 2009. Insieme recitarono in diversi film tra cui Sacrificio d’amore (1989).

A Charles Patrick Ryan O’Neal nato il 20 aprile 1941, era stata diagnosticata una leucemia cronica nel 2001 e nel 2012 il cancro alla prostata. O’Neal è stato nominato nel 1970 all’Oscar come miglior attore proprio per “Love Story”. “Mio padre è sempre stato il mio eroe”, ha scritto Patrick, aggiungendo che “è una leggenda di Hollywood. Punto”.