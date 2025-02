Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa del grande attore, morto all’età di 85 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia, Nicole Burley, al New York Times. L’attore si è spento nella sua abitazione a Manhattan a causa di complicazioni legate a un tumore ai polmoni. La sua carriera lo ha visto protagonista sia sul palcoscenico teatrale che sul grande schermo, con un sodalizio artistico particolarmente significativo con Woody Allen.

L’incontro tra l’attore e Allen risale al 1966, quando l’attore prese parte alla commedia “Don’t Drink the Water”. Da allora, ha interpretato diversi ruoli nei film del celebre regista, diventando spesso la sua spalla ideale. Oltre al cinema, Roberts ha avuto una carriera di rilievo anche nei musical di Broadway, distinguendosi in produzioni come “How Now, Dow Jones” (1967), “Sugar” (1972) – adattamento teatrale del film “A qualcuno piace caldo” – e “Victor/Victoria” (1995), dove ha recitato accanto a Julie Andrews nel suo ritorno a Broadway. Tra i suoi lavori più recenti, ha preso parte a “Xanadu” nel 2007 e “The Royal Family” nel 2009.

Tony Roberts, noto attore di cinema e teatro, aveva 85 anni. Nel suo libro di memorie “Mi conosci?”, Roberts raccontava: “Non sono mai stato particolarmente fortunato ai giochi di carte. Non ho mai vinto un jackpot. Ma sono stato estremamente fortunato nella vita”. Fin da giovane, aveva chiaro il suo futuro nel mondo dello spettacolo: “A differenza di molti dei miei amici, che non sapevano cosa volevano diventare da grandi, sapevo di voler fare l’attore prima di andare al liceo”.

Tony Roberts ha calcato le scene di Broadway in diverse produzioni, tra cui la versione teatrale di “Don’t Drink the Water” (1966) e “Provaci ancora, Sam” (1969), entrambi firmati da Woody Allen, con quest’ultimo adattato anche per il cinema. La collaborazione con Allen si è estesa a film iconici come “Io e Annie” (1977), “Stardust Memories” (1980), “Una commedia sexy in una notte di mezza estate” (1982), “Hannah e le sue sorelle” (1986) e “Radio Days” (1987).

Il Jewish Daily Forward nel 2016 ha descritto così il suo contributo al cinema di Allen: “La presenza sicura di Roberts sullo schermo, per non parlare della sua statura alta, delle spalle larghe e della criniera riccia castana, era il perfetto contraltare per i vari personaggi nevrotici di Allen, rendendoli più divertenti e piacevoli da guardare”.

Nel libro “Woody Allen: A Biography” di Eric Lax, Roberts ha ricordato la meticolosità di Allen sul set, citando un episodio dal film “Una commedia sexy in una notte di mezza estate”: “Quando torni a vedere (il lavoro di Allen) due, tre, quattro volte, inizi a vedere la straordinaria quantità di arte in esso contenuta, e che nulla è casuale”. Tony Roberts lascia un’eredità artistica significativa, fatta di talento e versatilità, che ha contribuito a definire un’epoca del cinema e del teatro americano.