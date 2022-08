Drammatico incidente stradale che ha coinvolto una nota attrice. La notizia è stata riportata dalla CNN: probabilmente a causa dell’alta velocità la donna ha perso il controllo dell’auto su cui era a bordo ed è andata a schiantarsi contro una casa nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles. L’impatto è stato violento e il mezzo sul quale viaggiava l’attrice, una Mini Cooper blu, ha preso fuoco. Anche l’abitazione contro cui l’automobile si è schiantata è andata in fiamme.

L’attrice in questione è Anne Heche ed è ora ricoverata in ospedale. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, secondo quanto riferito dai media locali, avrebbero impiegato più di un’ora a domare le fiamme ed estrarre l’attrice dall’automobile. Heche, 53 anni, è stata quindi trasportata d’urgenza in un ospedale vicino. Le sue condizioni sono critiche anche perché avrebbe riportato numerose ustioni.





Anne Heche incidente, si schianta contro una casa con la sua auto

“Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato”: è quanto ha dichiarato Brian Humphrey dei vigili del fuoco di Los Angeles. Anne Heche, attrice, è stata la ex compagna di Ellen DeGeneres. È stata tra le prime attrici americane a fare coming out, raccontando pubblicamente la sua bisessualità.

Nata nell’Ohio, la vita di Anne Heche è stata costellata da eventi tragici, dalla morte del padre quando la donna aveva appena 14 anni, a quella della sorella, avvenuta nel 2006. Nello stesso anno morì anche il fratello Nate in un incidente stradale, mentre nel 2006 sua sorella Susan morirà per un cancro al cervello. La passione per la recitazione nacque quando era ancora un’adolescente: Anne cominciò a studiare recitazione al liceo, recitando in alcune produzioni teatrali. Venne poi notata da un talent scout, che le offrì un contratto per partecipare alla soap opera Così gira il mondo, ma su consiglio della madre rifiutò, preferendo terminare gli studi.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast – a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area



our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ — MarlaTellez (@MarlaTellez) August 5, 2022

Diversi i film cui l’attrice ha preso parte, da “Il tocco del diavolo” a “Sesso & Potere”, “Donnie Brasco”, “Psycho” di Gus Van Sant, “Catfight – Botte da amiche”, “L’ora della verità” fino all’ultimo, “13 Minutes”, uscito nel 2021. L’attrice è diventata nota alla fine degli anni ’80 con i ruoli di i Vicky Hudson e Marley Love nella soap opera “Another World”. Tra i suoi ex compagni anche l’attore James Tupper.

