“Morte cerebrale”. Cinema sotto choc, la notizia sull’attrice travolge il mondo dello spettacolo

Una settimana quel terribile incidente stradale e la sua vita appesa a un filo, ora arrivano novità sulle condizioni dell’attrice e purtroppo non sono buone. In queste ore, TMZ annuncia la decisione della famiglia di staccare le spine visto che è cerebralmente morta ormai. “Purtroppo, a causa del suo incidente ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche – spiega il portavoce della famiglia – Non ci si aspetta che sopravviva. È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”.



La famiglia ha detto che “era stata a lungo una sua scelta” di donare i suoi organi. “Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills”, si legge nella dichiarazione. Ora per l’attrice Anne Heche solo preghiere.





Anne Heche, morte cerebrale per l’attrice: saranno donati gli organi



“Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che ha incontrato con il suo spirito generoso”, ha aggiunto la dichiarazione. “Più che il suo straordinario talento, ha visto diffondere gentilezza e gioia come il lavoro della sua vita, specialmente muovere l’ago per accettare chi ami. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e molto sentita per la sua luce”. (Leggi anche “Voglio giustizia”. Il dramma di mamma Ambra, il suo piccolo di 4 anni lotta per la vita)



Anne Heche non ha mai ripreso conoscenza dall’incidente d’auto giovedì. Si era schiantata con la sua auto contro una casa nella zona di Mar Vista a Los Angeles, vicino a casa sua, venerdì. Dopo l’incidente l’auto era stata avvolta dalle fiamme. Drammatico il racconto dei vicini hanno detto a Fox News che l’auto era passata attraverso la casa.



“I finestrini erano rotti, quindi ho aperto il portellone posteriore dell’auto. [Heche] ha risposto dicendo che non stava bene, quindi è stata dura. So che non l’hanno fatta uscire dall’auto fino a quando l’incendio non è stato praticamente spento”. Anne Heche, 53 anni, è nota per il suo lavoro in film tra cui il remake di Psycho, Donnie Brasco e Cedar Rapids.

“È gravissima”. Incidente choc per l’attrice, schianto devastante contro una casa e l’auto va in fiamme