È passato un mese dall’inizio della guerra in Ucraina. L’invasione russa è iniziata il 24 febbraio e da quel momento si sono susseguiti i bombardamenti sulle città ucraine. Le truppe di Mosca non sono riuscite in una conquista lampo come avrebbero voluto. L’esercito ucraino si sta difendendo e sta resistendo. Mariupol, città del sud dell’Ucraina che affaccia sul mare, è stata definita la città martire: gran parte di essa è stata rasa al suolo, ma non è stata conquistata dai russi. La battaglia di Mariupol è fondamentale poiché qualora i russi dovessero conquistarla avrebbero la strada aperta verso Odessa.

Sta resistendo anche la capitale dell’Ucraina, Kiev. Il popolo ucraino, guidato dal presidente Zelensky, continua a resistere. L’Occidente ha risposto con una serie di sanzioni che stanno colpendo l’economia russa. Il Cremlino è sempre più isolato e la guerra si combatte anche a colpi di propaganda. Intanto i profughi sono oltre 3 milioni.





Nella nottata ha parlato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in un nuovo messaggio alla nazione al termine di un’intensa giornata di colloqui, a un mese dall’inizio dell’invasione russa. “Ci stiamo avvicinando alla pace, ci stiamo avvicinando alla vittoria”, ha detto. Zelensky – che nel suo consueto febbrile lavorio diplomatico, ha parlato con i vertici di Nato, G7 e Ue, nonché con il parlamento svedese, il presidente lituano, il premier israeliano e quello britannico – ha aggiunto che “se la Russia avesse saputo cosa li attendeva, sarebbe stata terrorizzata dal venire qui” in Ucraina.

Nonostante le notizie sui problemi affrontati dall’esercito di Mosca in Ucraina, i soldati russi sarebbero stati informati dai loro superiori che la guerra dovrebbe finire entro il 9 maggio. Lo riporta Sky News, aggiungendo che le forze armate ucraine ritengono che sia “in corso un costante lavoro di propaganda tra le forze armate della Federazione Russa” che fa riferimento proprio alla data in cui in Russia, ogni anno, si celebra con una parata militare il “Giorno della Vittoria”, la campagna sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel frattempo anche India e Cina vogliono il cessate il fuoco immediato. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che dopo colloqui con il suo omologo cinese Wang Yi, fa sapere che i due concordano sull’importanza di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, riferisce Sky News. Mosca fa sapere che si concentrerà sulla liberazione del Donbass.

