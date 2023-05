Una vera e propria strage si è verificata nelle scorse ore. Un terribile incidente stradale ha causato la morte di almeno 27 persone. Ovviamente il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio, data la gravità della situazione, ma al momento i contorni della vicenda sono ugualmente già devastanti. Purtroppo i soccorritori si sono trovati di fronte delle scene strazianti, con tanti corpi e nessuna possibilità di strapparli all’inevitabile morte.

Ci saranno sicuramente le indagini che faranno chiarezza sull’accaduto, ma ora restano il lutto e un dolore immenso per tutti i cari che hanno perso qualcuno della propria famiglia. L’incidente stradale ha spazzato via tanta gente, visto che è stata confermata la morte di 27 persone. Sono stati due i mezzi coinvolti nel sinistro ed entrambi, presumibilmente per colpa del violentissimo impatto, sono pure stati avvolti completamente dalle fiamme.

Incidente stradale terribile: morte 27 persone

Nel terribile incidente stradale, che ha provocato la morte di 27 persone, a schiantarsi tra di loro sono stati un minibus e un camion. L’episodio ha avuto luogo in Messico, esattamente tra le città di Hidalgo e Zaragoza nello stato di Tamaulipas. Precisamente nel minibus c’erano anche dei bambini tra i vari passeggeri, mentre l’altro mezzo pesante era di un’impresa privata. Intanto, sta emergendo la presunta dinamica dei fatti.

Sembra che l’autista abbia tolto il rimorchio e sia scappato via, anche se in un primo momento si era pensato che fosse deceduto. Il sito Reuters ha anche aggiunto che tutti i morti sarebbero originari del Messico, quindi non ci sarebbero stranieri spirati. Ed è anche stato rivelato che alcuni dei deceduti avrebbero delle parentele tra di loro, dato che alcuni componenti di questa famiglia aveva preso a noleggio il minibus per recarsi da Monterrey allo stato di Veracruz.

#Tamaulipas Fatal accidente entre un tráiler y un vehículo tipo van, dejó un saldo de 13 muertos en el kilómetro 80 de la carretera 83 del tramo carretero #Hidalgo – #Zaragoza.#QEPD#FelizDomingo pic.twitter.com/Xl3B2sBZMJ — El Expreso Noticias (@ExpresoNoticia) May 14, 2023

Il video che riprende i mezzi andati a fuoco è stato diffuso da El Expreso Noticias sul social network Twitter. Il primo bilancio dell’incidente era stato di 13 vittime, poi è aumentato di ora in ora e potrebbe incrementare ancora.