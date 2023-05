Fortissimo terremoto, 7.7 Richter. Scatta l’allerta tsunami: “Allontanatevi subito dalle coste”

Terremoto di 7.7 della scala Richter, si temono danni ed è scattato immediatamente l’allerta tsunami. Siamo in Nuova Caledonia, nell’Oceano Pacifico sudoccidentale vicino all’Australia. Qui, alle 13.57 ora locale, ovvero alle 4:57 del mattino in Italia, un forte sisma ha sconvolto la tranquillità del luogo. Da quello che riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, sembra che il terremoto abbia avuto il suo ipocentro a soli 6 km di profondità e l’epicentro in mare non lontano dall’isola Grande Terre.

Chiaramente, come abbiamo già detto, il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) stima che un maremoto sia “possibile sulle coste entro un raggio di 1.000 km attorno all’epicentro del terremoto”. Avete letto bene la distanza. Tra l’altro il tempo di formazione e percorrenza dello tsunami è in genere molto lenta, non è escluso quindi che per arrivare sulla costa, l’onda possa impegnare diverse ore.





Terremoto di 7.7 della scala Richter: allerta tsunami

Nel frattempo la situazione è estremamente monitorata a livello globale. Sembra inoltre che il governo della Nuova Caledonia abbia ordinato alla popolazione di lasciare immediatamente le aree costiere. A riferirlo è stato un funzionario del governo che qualche istante dopo ha annunciato l’evacuazione delle zone a rischio verso l’entroterra.

Poco dopo le sirene d’allarme sono state attivate e le persone sono state invitate a lasciare le aree vicino alla costa. La scienza parla chiaro riguardo la Nuova Caledonia: la nazione si è separata dall’Australia circa 66 milioni di anni fa, per poi andare alla deriva in direzione nord-est, raggiungendo la sua posizione attuale circa 50 milioni di anni fa.

Proprio per questo motivo la Nuova Caledonia si trova in uno dei luoghi più a rischio dell’intero pianeta, in quello che in gergo viene chiamato “Ring of fire”. Una zona molto vasta che è la più attiva a livello mondiale dal punto di vista geologico.

