Si è parlato tanto di Vladimir Putin, ma poco della sua vita privata. In piena guerra tra Russia e Ucraina, con la conta dei morti che sale da entrambe la parti, in tanti si chiedono se ci sia un modo di far desistere Putin utilizzando “armi non letali”. È per questo che l’occidente ha imposto delle sanzioni economiche che stanno, giorno dopo giorno, danneggiando il governo di Putin e l’intero commercio russo. Ma c’è qualcuno che si chiede se non si possa fare anche qualche altra cosa. Ed è chi che entra in gioco Alina Kabaeva, l’amante di Vladimir Putin, che “si starebbe nascondendo attualmente in Svizzera con i loro quattro figli piccoli”.

A rivelarlo è Page Six, la pagina del New York Post che si occupa principalmente di gossip e notizie di costume. Nulla di quello che si dirà d’ora in poi è confermato da Putin o qualsiasi atra persona sulla faccia della terra, ma dalla relazione tra i due, secondo lo scoop mai confermato del giornalista Sergej Kanaeev, sarebbero nati due figli. E dal 2018 Putin è anche nonno di due nipoti. Come abbiamo già detto, Putin è sposato con Ljudmila Skrebneva, nata a Kaliningrad (enclave russa tra Polonia e Lituania affacciata sul mar Baltico) nel 1958 e laureata in lingue a San Pietroburgo. Il matrimonio nel 1983.

Due figlie: Maria ed Ekaterina, quest’ultima nata nel 1986 a Dresda quando il padre era in servizio nell’allora Germania Orientale. Delle figlie esistono pochissime immagine e informazioni sulla loro vita privata. Page Sex scrive: “Mentre Putin effettua il suo assalto all’Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera”.





E ancora: “Almeno per ora, come ci ha riportato una fonte. Kabaeva, una ginnasta olimpica vincitrice dell’oro, avrebbe quattro figli con Putin, 69 anni”. Fonti, riporta il sito di Page Six, dicono che “i due condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015″.

Vladimir Putin hiding lover Alina Kabaeva and their kids in Switzerland https://t.co/ZsWRLH2C95 pic.twitter.com/2hsDcaSY08 March 6, 2022

Per il giornale: “Si ritiene che abbiano anche altri due figli: I bambini hanno tutti passaporti svizzeri”. Vista la non-neutralità della Svizzera, la domanda che qualcuno si sta facendo adesso è: c’è modo di usare queste persone pacificamente per fermare la guerra? Complesso da dire, ma per Putin potrebbe essere un problema.