È morta la donna più vecchia del mondo, aveva 118 anni. Lucile Randon, conosciuta da tutti come suor André, era da molti considerata la donna più anziana del mondo. C’è cordoglio nella città di Tolone, nel sud della Francia. A divulgare la triste notizia è stata la portavoce della casa di cura dove la viveva la suora. Poco dopo è arrivata anche la conferma del sindaco di Tolone, Hubert Falco.

La donna stava tra l’altro per compiere 119 anni, allungando il suo primato, ma purtroppo se n’è andata prima. “Suor André è deceduta alle 2 del mattino. È una grande tristezza ma è quello che voleva, il suo desiderio era raggiungere il suo adorato fratello. Per lei, è stata una liberazione”, ha scritto David Tavella, responsabile della comunicazione della casa di cura per anziani Sainte-Catherine-Labouré. Da qualche tempo Lucile era molto stanca e auspicava di “ritirarsi da questa vicenda” che chiamava vita.

“Dio non mi ascolta”, però diceva sconsolata. Su una sedia a rotelle e cieca, Lucile Randon era nata l’11 febbraio 1904 a Alès (nel Gard). Di lei raccontava: “Si dice che il lavoro uccide, ma a me il lavoro ha fatto vivere. Ho lavorato fino a 108 anni”, diceva con orgoglio solo un anno fa. “È con immensa tristezza ed enorme emozione che ho appena appreso della morte di suor André”, ha poi scritto il sindaco Falco in un post sul suo profilo Facebook.

“Era la decana dell’umanità e grazie alla sua notevole età aveva conquistato il cuore di tutti i francesi. Ma al di là del simbolo che rappresentava per aver attraversato il secolo e vissuto due guerre mondiali, suor André era soprattutto una donna profondamente buona e affettuosa”, ha poi detto.

E' morta a 118 anni Suor Andrè, la persona più vecchia del mondo

La donna rimpiangeva di aver perso parte delle capacità fisiche: "dicono che il lavoro uccide, per me è stato il lavoro a farmi vivere, ho lavorato fino a 108 anni".

Suor Andrè, ad aprile 2022 era stata inserita nell’elenco del Guinness World Records delle persone in vita più anziane del mondo. La cosa era capitata dopo la morte a 119 anni della giapponese Kane Tanaka. Prende il posto di suor Andrè la 115enne María Branyas Morera, residente in Spagna. È lei adesso la donna più vecchia del mondo.

