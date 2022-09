“Siamo senza parole”. Tragedia in mare, Diego muore a 44 anni. Inutile la corsa in ospedale

Tragedia a Fuerteventura, in Spagna. Diego Suzal è morto a 44 anni in circostanze tragiche e improvvise. Una notizia che ha devastato anche un’intera cittadina italiana, ovvero Limbiate (Monza e Brianza), dove la vittima era cresciuta. Come scritto dal sito Il Giorno, nel paese lombardo l’uomo aveva frequentato prima le scuole medie e successivamente si era iscritto alle superiori nell’istituto scolastico Elsa Morante. Poi con la madre e il padre era andato a vivere in un altro comune, Varedo.

Successivamente, in tempi più recenti, aveva preso l'importante decisione di andare all'estero e precisamente a Fuerteventura. Diego Suzal è morto 8 anni dopo il suo trasferimento nell'isola spagnola. Infatti, d'accordo con la sua amata compagna Federica, aveva voluto provare questa nuova esperienza e insieme avevano avviato un'attività lavorativa. Erano infatti proprietari di un bar con fast food, tra l'altro molto apprezzato dagli iberici e dai turisti. Ora, l'incredibile dramma avvenuto in spiaggia.





Fuerteventura (Spagna), Diego Fuzal morto per un malore a mare

Secondo quanto appreso, nel corso di una giornata al mare trascorsa a Fuerteventura, Diego Suzal si è improvvisamente sentito male ed era sparito nelle acque dell’isola iberica. Intervenuti sul posto, i soccorritori lo hanno trovato morto. Al lavoro anche i vigili del fuoco locali, che però insieme ai sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Si è tentato un trasferimento d’urgenza a bordo di un elicottero al policlinico, ma il suo cuore ha smesso di battere lasciando nel dolore più profondo la compagna e tutta la sua famiglia.

La morte di Diego Suzal si è verificata domenica 18 settembre a Piedra Playa, precisamente a El Cotillo. Quando i soccorritori sono riusciti a portarlo a riva, aveva già avuto un attacco cardiaco e non ha ripreso conoscenza fino al decesso. E sono stati tanti coloro che hanno voluto lasciare un ultimo ricordo sui social network. In tantissimi gli volevano bene e nessuno riesce a credere che non sia più tra noi. Il 44enne ha lasciato un vuoto incredibile e ha scioccato tutti, essendo morto all’improvviso.

Questi alcuni dei messaggi in memoria di Diego Suzal: “Riposa in pace, che brutta notizia. Sono senza parole”, “Immensa tristezza, un abbraccio a te. Che tu possa trovare ciò che la vita qui non ti ha dato”, “Un altro amico se ne va. Abbiamo avuto la fortuna di vederci solo in due periodi della nostra vita. Avrei voluto incontrarti ancora, un abbraccio alla tua Federica”.

