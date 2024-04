Tanta paura per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 gradi della scala Richter, che ha scosso gli Stati Uniti e soprattutto New York. Sono state tante le segnalazioni giunte, infatti la popolazione si è spaventata non poco di fronte a questo movimento tellurico considerevole, infatti si segnala gente in fuga dai palazzi. Come scritto dall’US Geological Survey, le persone avrebbero udito dei rumori su tutta la costa orientale della zona coinvolta.

Questa scossa di terremoto di magnitudo 4.8 gradi che ha fatto tremare una parte degli Stati Uniti ha causato il panico in tantissimi cittadini. Tra coloro che ne hanno parlato per primi c’è sicuramente l’Associated Press, ma anche la redazione di Fox 5 NY ha confermato di aver letteralmente tremato, a causa di questo potente sisma che ha fatto preoccupare.

Scossa di terremoto di 4.8 gradi negli Stati Uniti nello stato di New York

Questa scossa di terremoto di 4.8 gradi è avvenuto negli Stati Uniti, in particolare nello stato di New York. Segnalazioni sono arrivate anche dal vicino New Jersey. L’FDNY ha comunque precisato che allo stato attuale non sarebbero stati segnalati danni a persone o cose, ma certamente i rilievi andranno avanti. Il primo ad intervenire è stato il governatore di New York, attraverso un post sul social network X.

Queste le parole del governatore Kathy Hochul: “Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito la zona ovest di Manhattan ed è stato avvertito in tutta New York. Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo il pubblico durante il giorno”.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 5, 2024

Come riportato da Fanpage, il terremoto è durato circa 20 secondi e ha coinvolto certamente New York, New Jersey, Massachusetts e Pennsylvania.