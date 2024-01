Al Grande Fratello è ormai guerra aperta tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L’attrice è sempre stata grande protagonista, “la regina della Casa” per gran parte del pubblico e di fatto anche per i concorrenti che, loro malgrado, si sono presti resi conto della sua forza. Ma negli ultimi giorni anche l’ex volto di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti si è imposta e il risultato è stato un forte scontro in diretta, martedì sera: se ne sono dette di ogni quando Signorini ha tirato fuori video della settimana in cui entrambe si sparlavano a vicenda.

E anche il giorno successivo la situazione non è cambiata. Come se ora ci fossero due fazioni nella Casa, chi dalla parte di una e chi dall’altra. Pubblico a parte, che anche sui social continua a sostenere la propria beniamina, sono infatti diversi i concorrenti che ora appoggiano Perla e credono abbia ragione.

Leggi anche: “Molestie vere”. Grande Fratello, Beatrice choc su Varrese. La regia stacca ma troppo tardi





GF, Perla contro Beatrice senza microfono

Letizia Petris per esempio è molto amica di Perla, ma nelle ultime ore le due hanno discusso. Come mostra il video qui sotto, uno dei tanti che sta circolando sulla piattaforma X, stanno parlando di qualcosa accaduto poco prima che ha dato fastidio a Perla. Che è senza microfono, ma è chiaro che sta parlando di Beatrice Luzzi.

“Amore, io non mi metto a parlare con lei – si giustifica la fotografa – Ero seduta per i caz..i miei a fumare una sigaretta e si sono seduti. Cosa faccio, mi alzo e vado via? Scusate, abitiamo tutti qua… Anche io quando ho litigato con Stefano tu ci parlavi tranquillamente, per esempio. Se io sono sdraiata e sto fumando, lei si siede accanto a me… Non posso fare nulla, è maleducazione”.

la bulla che usa il phon e parla senza microfono per non farsi sentire, rimprovera letizia perché stava vicino a beatrice o ha parlato con lei, poi vede beatrice e dice “shhh”.

QUESTA VERAMENTE FA? #grandefratello #luzzers #vittoniters #casaluzzi pic.twitter.com/LUSciV6gDY — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) January 24, 2024

A quel punto Perla tenta di dire che aveva capito male, per poi seguire con lo sguardo Beatrice Luzzi non appena arriva nella zona bagno, dove stava avendo quella conversazione con Letizia a cui fa subito segno di smettere di parlare. Quindi la regia la riprende e le ricorda di dover indossare il microfono. Inutile dire che la scena ha scatenato gli utenti.