Mai puntata del Grande Fratello come quella di martedì 23 gennaio è stata così commentata il giorno successivo. Da Beatrice Luzzi vs Perla Vatiero alle rivelazioni su Monia La Ferrera che hanno scosso Massimiliano Varrese, passando per l’ingresso – l’ennesimo – di Mirko Brunetti, nomination, scontri e confidenze: la diretta è stata infuocata. E anche il “dopo”. Monia ha provato a spiegare all’attore che il Giovanni tirato fuori da Alfonso Signorini è per lei un amico speciale e importante, ma soprattutto non ha gradito il mancato appoggio di lui.

C’è rimasta male, sperava in un suo intervento e invece lui l’avrebbe fatta passare “da cretina”. L’attore ha provato a tranquillizzarla quando si sono confrontati dopo la puntata, ricordandole come sia stato “tranquillo e sereno proprio per non metterti in difficoltà”, ma Monia è rimasta sulle sue posizioni. Poi si è sfogata con Anita e Letizia scoppiando anche a piangere.

GF, Beatrice choc su Massimiliano: “Cosa mi ha fatto”

i“Stiamo cercando di trovare un punto di incontro, ma così no. Perché io in qualsiasi situazione lo avrei difeso. Anche se fosse scesa la persona più importante del mondo, l’avrei difeso comunque”, ha detto Monia a Letizia. Nelle scorse ore deve essersi confrontata anche con Beatrice Luzzi su quanto accaduto con Varrese ma è stata l’attrice a fare una rivelazione choc sul conto del collega e coinquilino.

Le due erano in bagno a parlare di Massimiliano e le telecamere hanno intercettato il momento in cui Beatrice dice a Monia che lui sarebbe “capace di tutto”. L’inquadratura è subito cambiata, ma qualcuno è riuscito a immortalare quel breve dialogo in cui Beatrice dice che “Max è capace di tutto. Max è capace di tutto. Guarda Monia, a me ha fatto molestie vere”.

monia: "ieri non c'ho capito niente, mi è sembrato di essere sola"

bea: "max è capace di tutto! a me mi ha fatto molestie vere"#grandefratello #luzzers #maxers #perletti #perliners pic.twitter.com/dFWcKTPjlE — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) January 24, 2024

Accuse gravi e pesanti che probabilmente verranno riferite all’attore per dargli la possibilità di difendersi. Ma di quali molestie parla? Come detto la regia del GF ha deciso di staccare proprio mentre l’attrice si lamentava di questi presunti atteggiamenti subiti. Ricordiamo che già in passato, messo di fronte a una serie di uscite poco eleganti, Varrese si era scusato con lei.