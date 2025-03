Manca poco alla finale del Grande Fratello, ma l’ultimo giorno nella Casa si sta rivelando tutt’altro che tranquillo. La tensione, accumulata nel corso delle settimane tra frecciatine e battutine velenose, è esplosa tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, portando a un confronto infuocato che ha scosso l’intera Casa. Nelle ultime settimane, la situazione è peggiorata, arrivando a un punto di rottura proprio a poche ore dalla finalissima. La scintilla è scoccata dopo un commento scherzoso di Mariavittoria mentre Zeudi conversava con Chiara Cainelli in cucina. La Miss Italia stava facendo ironia sulle preferenze estetiche della coinquilina: “A te piacciono quelli bruttini? Eh si vede“, ha detto Zeudi a Chiara, fidanzata con Alfonso.

Mariavittoria, sentendo la frase, ha risposto ridendo: “Vabbè dai non puoi parlare, piaceva anche a te Alfonso? Ah no? Non te lo sei baciato? Ma se è uscito!“. A quel punto, Zeudi ha reagito immediatamente, cambiando tono e diventando seria: “No zero! Alfonso ha provato a baciarmi, ma è stato a stampo e io non ho fatto nulla. Mavi fatti un esame di coscienza“. Zeudi ha replicato negando tutto: “No, zero! Alfonso ha provato a baciarmi, ma è stato solo a stampo e io non ho fatto nulla. Mavi, fatti un esame di coscienza”.

Grande Fratello, scontro feroce tra Mavi e Zeudi

La discussione ha preso una piega decisamente più accesa. Mariavittoria, furiosa per la smentita di Zeudi, ha risposto: “Ma cosa dici che non è vero?! Guarda che è uscito in puntata che ti sei baciata con Alfonso o che sei entrata e ti hanno presentata che ti stai vedendo con lui. Poi stampo o lingua, il bacio c’è stato. Ho parlato con Alfonso e so per certo che l’hai baciato, non mi prendere in giro. Io l’esame di coscienza non me lo devo fare, semmai fattelo tu! Io non sono educata? Ma smettila, sono tutti maleducati e cattivi e tu la santa. Ma poi dici una cosa e ne fai un’altra, dici che Shaila meritava la finale e l’hai nominata tu per andare al televoto. Oh bella, abbassa la cresta“.

Zeudi, sempre più irritata, ha cercato di chiudere la discussione con una battuta acida: “Ancora stai parlando? Ma vedi questa, non ha mai fatto nulla e ora vuole parlare”. Un chiaro riferimento al comportamento più riservato di Mariavittoria, soprattutto dopo l’uscita di Tommaso Franchi. “Senti tesoro bello, l’unica che è entrata qui e si è fatta Zevier, Zelena, Helena, Alfonso, tizio, caio e sempronio sei tu. Ti sei fatta questo Grande Fratello su Helena, fine!”

In quel momento, Zeudi ha risposto a Mariavittoria: “Oh ma come cavolo ti permetti scostumata che non sei altro?! L’unica che tra noi ha fatto cose sotto al piumone sei te! La verità fa male”. Mariavittoria ha risposto, visibilmente infuriata: “Scostumata vallo a dire ad altri e non a me, non ti permettere. E se non vuoi parlare smettila di parlarmi“.

MaVi " Ho parlato con alfonso e mi ha detto lui che vi siete baciati"

🤣🤣🤣#grandefratello #helevier pic.twitter.com/rEEEwNDsp7 — WATER 🌊 (@pois0nedcupcake) March 30, 2025

Mentre gli altri concorrenti cercavano di riportare la calma, Zeudi ha concluso la discussione in maniera plateale: “Basta, non mangio più, mi hai fatto passare la fame! Mi hai fatt passà a’famm chill è o fatt!”. L’aspetto che ha reso ancora più acceso lo scontro è che, in effetti, il bacio tra Zeudi e Alfonso c’è stato davvero. A rivelarlo è stata la stessa Zeudi, che in una conversazione con Helena Prestes il 26 dicembre aveva ammesso cosa era successo con D’Apice.