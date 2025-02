Zeudi sembrava aver preso bene la nuova coppia della casa del Grande Fratello, ossia Javier ed Helena. Ha dei ‘precedenti’ con entrambi, soprattutto con la modella brasiliana, ma avendo visto la loro intesa ha dichiarato che si sarebbe fatta da parte. E così è stato di fatto, ma dopo la puntata di giovedì scorso, mentre i due ‘piccioncini’ erano in tugurio a godersi una serata romantica, si è sfogata a lungo con gli altri.

Di Javier, a cui si era avvicinata dopo l’eliminazione di Helena, ha detto che è tutelato, protetto. Per l’atteggiamento di Helena, invece, c’è rimasta molto male e in generale, come fanno notare molti in queste ore sui social, sta sparlando di questa coppia con mezza casa. Il pubblico è molto diviso: c’è chi considera Zeudi “Miss falsità” e chi Javier ed Helena di aver “poco tatto” nell’esternare i loro sentimenti davanti a lei.

GF, brutte notizie per Zeudi

Diviso sì, ma almeno ad oggi sono più quelli contro Zeudi e non a favore tanto che gli ultimi risultati del sondaggio lanciato in vista della prossima puntata la penalizza e non poco. Lunedì 10 febbraio, nel corso della puntata del Grande Fratello, ci sarà infatti una nuova eliminazione definitiva. Rischiano in 5: Amanda, Stefania, Iago, Pamela e appunto Zeudi.

Da casa il pubblico deve decidere chi salvare e il meno votato lascerà la casa per sempre. I risultati del sondaggio realizzato da “Forum Free Grande Fratello”, aggiornati all’8 febbraio, mostrano Amanda in netto vantaggio sugli altri, con il 25,50% delle preferenze. Al secondo posto si attesta Iago con il 23,30% e al terzo Pamela che sfiora il 21% delle preferenze.

Quarta posizione per Stefania Orlando con il 18% dei consensi e in ultima Zeudi che si ferma al 12% delle preferenze. Per il momento e stando a questo sondaggio, dunque, l’ex Miss Italia si avvia verso l’eliminazione definitiva. Eliminazione che, se confermata lunedì sera, porterebbe anche alla fine del famoso triangolo con Helena e Javier.