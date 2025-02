“Non conti proprio un c***”. Grande Fratello, Jessica se ne frega e lo dice davanti a tutti. E il pubblico è con lei

“Al Grande Fratello non conti un c***”. Jessica gliele canta. Sfogo canoro della concorrente sul reality show di Canale 5. L’inquilina più discussa di questa edizione del GF è tornata a far parlare di sé. Stavolta non solo per una sua affermazione, ma anche per il modo insolito in cui lo ha fatto. Come sempre Jessica non ha usato giri di parole, facendo capire bene quale è il suo pensiero.

Le prese di posizione di Jessica spesso dividono i fan del programma, ma in questo caso il pubblico sembra tutto dalla sua parte. “Ha ragione”, ha scritto un utente su X. La cantante ha voluto condividere il suo punto di vista poco fa con Pamela Petrarolo e Mattia Fumagalli, due delle persone a lei più vicine all’interno della casa. Con Pamela è nata una forte amicizia che, con ogni probabilità, proseguirà anche dopo il Grande Fratello, mentre con Mattia -nonostante sia entrato da poco – si è subito creato un grande feeling.

Jessica ha infatti affermato che esiste un solo modo per andare avanti nel reality e sperare nella vittoria finale: “Se vai al GF e non ti fidanzi, non conti proprio un c…!”, ha detto senza mezzi termini. E lo ha fatto cantandolo. Dopo averla ascoltata, Jessica e Mattia sono scoppiati a ridere. Non si aspettavano uno sfogo canoro. Ma hanno dimostrando di condividere la sua opinione, come se Jessica avesse espresso esattamente ciò che pensavano anche loro. In quel momento è passato Alfonso D’Apice. ANche lui non ha potuto fare altro che prenderne prendere atto

Da giorni, infatti, nella casa si discute dell’importanza delle cosiddette ship e di quanto possano influenzare il voto del pubblico. Al momento, sono ben quattro coppie ufficiali del GF: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta; Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi; Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli; Javier Martinez e Helena Prestes, l’ultima coppia a formarsi. Un’altra coppia invece al momento è separata: Giglio in casa e Yulia Bruschi ad attenderlo furi.

Durante le dirette, gran parte del tempo viene dedicata all’evoluzione delle storie d’amore: litigi e riappacificazioni, momenti romantici, passione e gelosie catturano l’attenzione degli spettatori, alimentando discussioni e sogni. C’è persino chi si lamenta del fatto che alcune coppie abbiano più spazio di altre. Per chi, come Jessica, affronta il gioco da solo, questa dinamica può risultare penalizzante. Non a caso, sotto la clip del suo sfogo, un fan ha esclamato: “Ha ragione!”.

“se vai al gf e non te fidanzi, non conti proprio un cazzo” cantata da jssk + le risate sguaiate di pamela e mattia, la mia vita pic.twitter.com/ZY5lbpRa6X — lapressata (@lapressata) February 8, 2025

Va detto che Jessica ha provato a trovare l’anima gemella nella casa, ma finora senza successo. Prima si era avvicinata a Giglio, che però le ha preferito Yulia Bruschi; poi ha vissuto una tormentata amicizia con Luca Calvani. Ma il Grande Fratello non è ancora finito, e si sa: sia in amore che nel reality, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.