“Ipocriti!”. Scoppia la bufera sulla nuova coppia del Grande Fratello: Javier Martinez ed Helena Prestes. I due appena rientrati dal tugurio, hanno iniziato a vivere la loro relazione alla luce del sole, senza nascondersi dagli altri inquilini. Tuttavia, il loro atteggiamento sta sollevando diverse polemiche. Soprattutto sul web.

La pallavolista e il modello si scambiano effusioni senza preoccuparsi troppo degli altri. Troppo: c’è infatti chi li accusa di mancare di tatto. La situazione attuale viene paragonata a quella di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che si trovavano in una posizione simile dopo il loro viaggio in Spagna. Prima della partenza, Lorenzo era impegnato proprio con Helena, mentre Shaila condivideva momenti intimi sotto le coperte con Javier. Al loro ritorno, l’accoglienza non fu delle migliori: furono accusati di tradimento e di mancanza di sensibilità per essersi baciati davanti ai rispettivi ex.

A ruoli invertiti, però, la reazione sembra diversa. Questa volta, a soffrire è Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia si era infatuata sia di Helena che di Javier e con entrambi aveva avuto momenti di vicinanza. Ora, vederli insieme senza alcun riguardo per i suoi sentimenti la sta facendo stare male. Durante una cena, i due si sono baciati davanti a lei, scatenando l’indignazione sui social.

“Quando Lorenzo e Shaila tornarono dalla Spagna, questi due chiedevano rispetto per Javier e di limitare le effusioni pubbliche. Ora che dall’altra parte c’è Zeudi, glielo sbattono in faccia. Ipocriti!”, scrive un utente su X. Nella clip che circola sui social, si vede che la ragazza resta gelata. Poi si alza e se ne va. Altri sostengono che quella della coppia non è una passione irrefrenabile, ma di un comportamento intenzionale per ferire la ragazza: “Lo fanno apposta, poveracci”, si legge in un commento. Un altro utente rincara la dose: “Javier si lascia andare alle effusioni solo davanti a Zeudi. Strano, no?”.

quando lorenzo e shaila tornarono dalla spagna questi due soggetti chiedevano di avere rispetto di javier e di limitare le effusioni pubbliche ora che dall’altra parte c’è zeudi glielo sbattono proprio in faccia ipocriti https://t.co/liXFd2F4tm — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉👄 (@fillerlover) February 7, 2025

Tra tante critiche, c’è però chi difende Helena e Javier, facendo notare che nemmeno Zeudi è stata così rispettosa nei confronti dell’amica: “Finitela, avete rotto! Zeudi è stata vergognosa con Helena. Nella realtà, una vera amica non si interessa al ragazzo della sua amica nemmeno per sbaglio!”. Il dibattito è acceso e la polemica non sembra destinata a placarsi. Cosa accadrà nei prossimi giorni?