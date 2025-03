Un video che risale a quando Zeudi Di Palma era appena entrata nella Casa del Grande Fratello è tornato a far parlare di sé sui social, precisamente su X, grazie alla ripubblicazione di un utente. Il filmato mostra Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso D’Apice, mentre mette in guardia l’ex compagno proprio su Zeudi, che aveva appena fatto il suo ingresso nel reality.

Nel video, Federica si esprime con tono preoccupato, avvertendo Alfonso di fare attenzione alla nuova concorrente, suscitando molta curiosità tra i telespettatori del reality show. ormai arrivato alla conclusione. Le sue parole, che all’epoca potrebbero essere sembrate un semplice consiglio, hanno guadagnato nuova attenzione ora Zeudi ha trovato un posto di grande rilievo all’interno del programma.

Grande Fratello, virale un vecchio video di Federica che parla di Zeudi

Federica diceva di trovare Zeudi troppo invadente perché aveva avuto da ridire sulla loro storia d’amore senza aver alcun diritto di esprimersi su una storia che non la riguardava. Federica, agguerrita, si era anche confidata con le amiche e di aver detto Alfonso di non far intromettere Zeudi, che trovava già all’epoca contraddittoria e molto invadente.

“MA FEDERICA SU ZEUDA: ‘Non è sincera, mentre fa un discorso poi ne fa un altro, dice che non ha visto, mentre poi ha visto, poi mentre dice che non sa le cose, poi le sa..’. AIUTO FEDERICA CI AVEVI VISTO PRIMA DI TUTTI“, si legge su X a corredo del filmato che riprendeva il discorso fatto da Federica ad Alfonso.

“Ma vi rendete conto che la produzione non a mai fatto vedere di nulla ciò, vuol dire che tutela Zeudi e di riflesso sostiene questo fandom tossico, che squallore”, “Grande Federica! Era meglio avere lei in casa e non zecca”, “Una frase di lei stampata in testa. Lui sa vendersi bene parla bene i modi giusti ma lui non è così come lo vedete”, “Fin dall’inizio Zeudi ha seminato il panico con le sue contraddizioni”, “Brava Federica l’aveva inquadrata subito, comunque molto meglio lei delle due bugiarde”, si legge su X.

