“Mi dispiace, ve lo dico”. GF Vip, Wilma Goich non si trattiene più e scoppia il putiferio. Viene giù tutto (VIDEO)

In queste ultime ore Wilma Goich è stata un fiume in piena e la sua vittima al GF Vip 7, ancora una volta è stata Dana Saber. Tutto nasce da una sua affermazione riguardo Daniele Dal Moro: “Io so che è amore, io lo so“. Poi le cose si fanno interessanti quando qualche vippona si avvicina un po’ al suo Danielino, è a quel punto che la Goich da il peggio di sé. Ultimamente se l’è ripresa anche con la Saber in più di qualche occasione e nelle scorse ore torna sui suoi passi a rimarcare il suo pensiero: “Questa mi ha detto che io sono un’infiltrata del GF”.

Poi ha detto: “Lei mi ha affrontato dicendo ‘tu mi dici così perché sei innamorata di Daniele!’. Ma come si permette? Io ho una bellissima amicizia speciale con Daniele. Se io e lui fossimo stati innamorati ci saremmo dichiarati. Poi mi ha detto ‘ogni volta che succede qualcosa tu sei dietro, quindi tu sei stata messa qui dal GF per controllarci’. Io sono uscita e rientrata per il biglietto, mica perché mi hanno fatta rientrare loro. Io ce l’ho con lei per quello che ha fatto con Daniele”.

Wilma Goich contro tutti: “Adesso basta”

E ancora: “Ma perché non ha avuto un comportamento dignitoso. Lei voleva dormire in piscina. Continuava a dire ‘non ci dormo in quella camera’. Così Dani le ha detto ‘se vuoi dormi con me allora’. Lei ha subito accettato e poi si è fatta trovare a letto senza vestiti. Ti prego, ma che comportamento brutto è?”.

Poi ha riservato parole critiche anche nei confronti di Dal Moro: “Visto e considerato tutto da adesso lo tengo a distanza e non gli dico più nulla. Amici e basta, mi dispiace. Amici, per carità, ma basta. Adesso sono io che dico che non mi fido“. Quello che più di tutti teme, Wilma Goich, è la nascita di un vero e proprio amore tra Daniele e Oriana, tuttavia, è quello che la spaventa più di tutti.

“Mo domani ci sarà un’altra coppia, eh vedrete. Non quella del letto, non parla di Dana e Daniele. Già li hanno pubblicizzati abbastanza insieme. Avete letto no? Gli Oriele. Sì ne parleranno!”. Sarebbe la mazzata finale per Wilma che da sempre desidera un po’ di intimità col ragazzo che però la vede semplicemente come un zia, non di più. La differenza di età per lui è un problema alquanto insormontabile.

