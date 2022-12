Wilma Goich, la battuta ai coinquilini lascia senza parole. Colpo di scena al GF Vip7 dopo la frase della cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta. Parole e occhiatine che lascerebbero passare un altro messaggio, ma ecco cosa è accaduto nello specifico ai microfoni e davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia.

La frase choc di Wilma Goich. Presenti anche Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e il gieffini preferito dagli italiani, almeno per il momento, ovvero Daniele Dal Moro. Una frase che aveva tutta l’aria di essere una battuta, eppure è bastato uno sguardo per comprendere che proprio Daniele Dal Moro si sia sentito tirato in ballo. La cantante stava chiacchiarando con i compagni di gioco in merito a sesso e notti di passione più sfrenata.

La frase choc di Wilma Goich mette in imbarazzo Daniele Dal Moro: un momento che i fan non si sono fatti scappare

“È obbligatorio fare sesso? Io sono vent’anni che non lo faccio…addò annamo?!”, per poi aggiungere, “Porta anche il lubrificante poi!”. La risposta scherzosa di Edoardo Tavassi per reggere il gioco: “ A sabbia? E che è! Vedi Antonino co a paletta e er secchiello”. Una battuta che ha scaturito la reazione di Antonino, che divertito si è avvicinato a Wilma Goich per abbracciarla teneramente. Eppure nel gruppetto c’è stato anche chi l’ha presa diversamente. (“La pulizia non è cosa tua”. GF Vip 7, Wilma non ne può più: chi è la bella vippona accusata).

Stiamo parlando proprio di Daniele Dal Moro. Infatti tutti hanno notato l’espressione dell’ex tronista, che sembra essersi trovato in una situazione di forte imbarazzo. Il gieffino non è riuscito a ridere, come invece hanno fatto i suoi compagni di gioco, rendendo il momento criptico agli occhi dei fan: perché l’ex tronista UeD ha reagito in quel modo? E ancora, la frase di Wilma Goich era davvero mirata a lui oppure si tratta solo di un momento di scherzo tra gli inquilini della casa?

E per restare sulla gieffina, di recente pare abbia attirato i commenti di Attilio Romita che ha così parlato di lei, seppur in riferimento a ben altra situazione: “Per me lei è una pazza, ha il sangue che non le arriva al cervello”. Parole decisamente molto forti, che hanno trovato la risposta della cantante, la quale ha preferito utilizzare l’ironia per controbattere: “Lo so, quando si raggiunge una certa età manca il sangue al cervello e pure a lui non è che funzioni benissimo”. Ma poi Attilio è passato alle accuse, riferendo un episodio negativo relativo alla coinquilina.