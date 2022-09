Wilma Goich: età, altezza, peso, figlia morta e le altre curiosità. Appassionata di musica e canto fin da bambina, Wilma Goich diventa famosa nel 1965 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Le colline sono in fiore, con la quale si classifica nona. Il brano ha riscosso un grande successo e per questo motivo Wilma Goich è sempre stata ritenuta come la vincitrice morale di quella edizione.

Tra i grandi successi ricordiamo “Se stasera sono qui”, scritta dal grande Luigi Tenco, “Per vedere quanto grande è il mondo” e “Baci baci baci”. Non solo musica, perché negli anni Ottanta Wilma Goich ha partecipato a programmi come “Una rotonda sul mare” e a “Tris” con Mike Bongiorno. Tra i primi amori di Wilma Goich l’attore, comico e conduttore Teo Teoccoli. Conosciuti nel 1965 durante la Caravella dei Successi di Bari, rassegna canora dedicata al lancio di nuovi talenti, i due sono stati insieme per poco tempo.





Wilma Goich: età, altezza, peso, marito e figlia morta

Il grande amore di Wilma Goich è stato il collega Edoardo Vianello, celebre cantautore e produttore discografico, dal quale ha avuto la figlia Susanna. La 49enne è morta nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020 in una clinica romana a causa di un tumore al polmone scoperto al quarto stadio. “In un mese se n’è andata, quando l’abbiamo ricoverata, dopo una settimana non c’era più”, aveva raccontato Wilma Goich in una intervista rilasciata a Serena Bortone.

Dopo un periodo di collaborazione anche sul palco, il matrimonio tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello è finito con il divorzio nel 1981. “È finita perché lui si è fidanzato con un’altra. Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina”, aveva raccontato la cantante in una intervista rilasciata alla trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo. Nel 2022 Wilma Goich è diventata concorrente del Grande Fratello Vip 7. La cantante doveva partecipare all’edizione precedente per poi rinunciare.

“Sono molto altalenante. Dovevo partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato. Ora io e la produzione ci siamo nuovamente parlati ma non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro. Mi prenderò l’estate per pensarci”, aveva dichiarato a Nuovo prima della conferma arrivata ad agosto.

Wilma Goich è nata a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il 16 ottobre 1945. I suoi genitori erano originari di Zara, città croata della Dalmazia all’epoca annessa al Regno d’Italia. Wilma Goich ha un’altezza di un metro e sessantacinque centimetri per un peso di circa settanta chili.

“A 76 anni nella Casa”. GF Vip 7, ce l’ha fatta la nuova concorrente. Da decenni sulla scena